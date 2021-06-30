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仁武、鳥松區鄉親看過來！紅61以全新電動公車上路營運

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄市交通局新闢紅61公車，路線從高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局新闢紅61公車，路線從高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運。圖／高雄市交通局提供

考量高雄市仁武、鳥松區居民往來高鐵左營站、榮總醫院及長庚醫院需求，高雄市交通局新闢紅61公車，路線為高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運，提供民眾更舒適、便捷的大眾運輸環境。

為提供高鐵左營站往返仁武、鳥松及方便直達就醫路線，交通局新闢紅61公車，今年4月1日起由南台灣客運試營運，受到當地民眾高度評價，7月1日起以全新電動公車營運。紅61公車已優先增加配備智慧卡與QR code雙功能驗票機，支付更便利。

交通局指出，紅61公車由高鐵左營站出發到長庚醫院，途中行經榮總及仁武、鳥松地區，可以滿足當地民眾搭乘需求。高雄王姓市民說，她住仁武八卦寮，以前只能透過多次轉乘公車就醫，現在可以透過紅61公車直達，相當便利。

交通局提醒，因應目前國內疫情三級警戒，搭乘公車時民眾口罩一定要戴好戴滿，保護自己也保護他人，搭乘公車時，也要配合實聯制防疫要求。

高雄市交通局新闢紅61公車，路線從高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局新闢紅61公車，路線從高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局新闢紅61公車，路線從高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局新闢紅61公車，路線從高鐵左營站－榮總醫院－長庚醫院，今年4月起試營運，7月1日起將以全新電動車上路營運。圖／高雄市交通局提供

公車 高鐵 榮總

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