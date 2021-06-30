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線上挑書分流取 金門文化局鼓勵閱讀宅在家

中央社 / 金門縣30日電

金門文化局表示，各公共圖書館規劃「圖書線上挑．閱讀宅在家」，提供預約借閱圖書服務，7月1日上午9時開放讀者網路預約，請民眾依通知時段分流取書，一起閱讀宅在家。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情仍未緩解，金門縣文化局表示，縣內各公共圖書館自5月16日起閉館至7月12日，期間接到不少讀者反映，希望能開放借閱服務。為滿足讀者閱讀需求，文化局決定辦理「圖書線上挑．閱讀宅在家」活動。

文化局指出，活動採「線上預約，分流到館取書」方式，民眾可以到圖書館網頁Google表單預約，挑選想要閱讀書籍種類，每名讀者可借閱10本書，限定同一館的書籍，由文化局依讀者選取類別，隨機選出熱門借閱圖書，每館限量100組名額，額滿為止。

取書點設在戶外，文化局會依時段供民眾分流取書；還書則是利用還書箱，工作人員會在民眾還書後，落實消毒作業。文化局說，預約成功者，如未能依時取書，視同放棄參加這次活動，恕無法提供其他取書時段。

文化局局長許正芳表示，一方面要配合中央疫情指揮中心防疫措施，另一方面要滿足金門讀者的需求，圖書館恢復部分借閱服務，並加強落實書籍消毒作業，提供民眾安心的閱讀服務，防疫期間請大家配合活動規則辦理借閱，儘量避免或減少非必要的與人接觸。

文化局提醒民眾，目前正是閱讀的好時機，歡迎民眾踴躍利用手機、平板、電腦等線上預約借閱書籍，「與書為友，讓書陪伴一起宅在家，共渡「防疫不防藝，閱讀不停歇」的休閒時光。

各圖書館預約網址如下：文化局圖書館金寧鄉圖書館金湖鎮圖書館金沙鎮圖書館。烈嶼鄉圖書館：https://reurl.cc/W3NNvZ。

金門縣公共圖書館同時提醒，申請前，請利用「金門縣立圖書館App」或圖書館網站確認借閱狀態，若狀態為逾期停權中，將無法申請。

圖書館 文化局 金門

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