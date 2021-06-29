綠議員提橋科環評解方 李柏毅：疫情會過去產業要進來

近期傳出台積電2奈米新廠可能落腳橋頭科學園區，當地可望成為台灣半導體新興聚落，但橋科環評初審昨天第二度「卡關」，須補正再審，環評委員擔憂園區有斷層經過，若未做好耐震設計後果難料，且當地有一級保育類動物東方草鴞棲地，周遭開發為道路及廠房，恐淪為「生態孤島」。高雄市議員李柏毅認為，台灣應把握全球供應鏈重整機會，呼籲科技部與地方政府應合力推動橋科環評，助高雄產業轉型，也回應高雄市民的期待。

李柏毅指出，在中美貿易戰情勢之下，全球供應鏈已然重整，台灣電子相關產業也有擴張之勢，除了土地、用水、用電外，空汙、水汙、廢棄物也要關注，透過各方專家學者所組成的環評機制，讓社會更了解經濟發展對於環境的影響，在經濟和環境中取得平衡點，而非對立兩方。

李柏毅說，據他了解，在南科二期橋頭科學園區昨天環評初審中，有專家提出中崎有機專區徵收、車瓜林斷層與泥貫入體地質問題、第一級保育類動物草鴞棲地保存，及橋科廠商未來用水用電需求等，成為環評再次卡關關鍵因素。

「高雄發展產業條件是夠的！」李柏毅分析，高雄本身具有足夠電力，長年以來南電北送，須調整以高雄產業為優先，且高屏地區適合太陽光電的發展，可加大綠電供應量能。至於用水，高雄相較中科更為充足，在伏流水、再生水挹注下，供水量能保持穩定。

李柏毅呼籲，科技部與南科管理局應結合高雄市環保局、經發局、工務局等，提出車瓜林斷層與泥貫入體的解決方案，也要將環境、生態因素列入考量，持續與環評委員溝通，推動橋科繼續向前。