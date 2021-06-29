陳玉珍積極協調 軍醫局派心臟外科醫生支援金門醫院

新冠肺炎疫情蔓延，對於醫療量能不足的金門，常會面臨支援醫生短缺等問題，立委陳玉珍得知部立醫院心臟外科醫師是由國防部軍醫局支援，將在8月屆期歸建，立即與軍醫局協調，8月將派服務於國軍高雄總醫院的葉彥良醫師前來支援，協助守護鄉親的健康。

為了全力推動金門醫療衛生環境的提升，陳玉珍在此一會期選擇在衛生環保委員會擔任召委，全心全意爭取醫療衞生資源，尤其是在疫情嚴峻下，力求各項防疫措施落實，阻擋病毒於境外，努力為鄕親生命安全把關，維持金門為疫外淨土。

陳玉珍表示，在今年4月得知部立醫院心臟外科醫師是由軍醫局支援，將在8月屆期歸建，部立金門醫院副院長董文雅當時憂心忡忡的告訴她；離島醫院不能沒有心臟外科醫師駐診，尤其是金門老人人口多，冬天也特別的冷，較易引發心血管急症，生命交關就在一瞬間，完善的專業體系和機制是非常重要的。

陳玉珍從4月起就與國防部軍醫局密切聯繫、協調，請求續派員支援，感謝國防部軍醫局的支持，理解體䘏離島醫療上的人力不足，以「敬軍愛民，同島一命」的精神，於6月28日同意續派軍醫全力支援。

據了解，這次8月將來支援的心臟外科葉彥良醫師，目前服務於國軍高雄總醫院，抱持著史懐哲的救人精神，術德兼修，是長官、同袍眼中不可多得的好醫生，此次是他自動請纓前來金門服務。