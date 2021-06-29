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金門機位不足 陳玉珍透露差點要找軍機來載

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍透露，眼見縣府遲遲沒有增班的打算，她看到機場苦候的民眾，覺得很可憐，已經開始聯絡國防部，打算請國防部派出軍機，送滯留金門多日的鄕親返台。圖／立委陳玉珍提供
金門立委陳玉珍透露，眼見縣府遲遲沒有增班的打算，她看到機場苦候的民眾，覺得很可憐，已經開始聯絡國防部，打算請國防部派出軍機，送滯留金門多日的鄕親返台。圖／立委陳玉珍提供

金門機場連日來出現機位一位難求的情況，不少民眾都到機場候補卻苦候不到班機，金門縣府下午宣布明日起將安排專機協助疏運有緊急需求的鄉親，每周一、三、五北金航線各增加一航班，直至全國三級警戒取消為止，立委陳玉珍表示「防疫不能鬆懈，但也不能缺少人道關懷！」，感謝縣府終於聽到民眾對於緊急就醫、奔喪訂不到機位的呼聲。

「再沒有飛機，我就要請國防部派軍機來幫忙疏運..」連日來為了滯留鄉親，積極奔走聯繫的陳玉珍透露，因為眼見縣府遲遲沒有增班的打算，她看到機場苦候的民眾，真的覺得很可憐，其實已經開始聯絡國防部，打算請國防部派出軍機，送滯留金門多日的鄕親返台。

陳玉珍說，這幾天也有請民航局林國顯局長到立法院辦公室來開會，協調完成自7月起每周五及周日各加開一班台金來回班機，滿足往返台金鄉親基本需求的最低交通疏運。

她也提到，還有民衆反映赴台參加考試，亦請縣政府列入優先搭機範圍。

陳玉珍指出，了解台金航線增班，確實可能會造成更大的防疫壓力，因此昨日她也特別前往指揮中心，要求指揮中心承諾台灣端的各機場，對於快篩檢驗有任何陽性或弱陽性的結果，一律禁止搭機赴金。目的就是希望在嚴格的防疫標準下，才能稍微擴大運量來滿足鄉親基本交通需求。期盼在大家齊心防疫下，共同守護金門淨土，免除病毒威脅！

金門機場連日來出現機位一位難求的情況，不少民眾都到機場候補，卻苦候不到班機。記者蔡家蓁／攝影
金門機場連日來出現機位一位難求的情況，不少民眾都到機場候補，卻苦候不到班機。記者蔡家蓁／攝影

機場 陳玉珍 金門

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