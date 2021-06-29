資源回收工作績效考核佳 金門獲環保署銀質獎

金門縣環保局表示，2020年執行資源回收工作成果受肯定，獲行政院環保署頒發「全國推動執行機關加強資源回收工作績效考核銀質獎」；金城、金湖及金沙鎮並獲頒鄉鎮市優等獎。

環保局表示，金門縣在資源回收工作執行方面，除全力配合環保署推動的資源回收相關政策，也融合離島在地特色，積極尋求各項精進及創新作法，提升民眾參與資源回收意願，將資源回收觀念落實在日常生活中。

環保局長楊建立舉例，環保局辦理資源回收線上活動「資源回收護地球隨堂考」，有6000人次參與；透過資源回收兌換活動，提升不易回收物的回收量；輔導便利商店的保冷劑全面逆向回收再利用；進行鄉鎮垃圾進場管制及垃圾組成成分分析，了解垃圾組成種類及比例，並建立改善方法，提升資源回收率。

楊建立同時指出，鄉鎮所清潔隊精進作法，實施「紙類回收專車」，減輕後端人員分類負擔及民眾等待時間雙贏策略；完成認證17家「紙餐具循環友善店家」，提升自助餐店廢紙餐具回收效率；持續推動減塑商店認證，2020年達15家，補助環保餐具並減少使用一次性餐具。

環保局指出，全縣2020年資源回收率已達54.38%，相較於2019年的54.11%，提升0.27%，顯見資源回收工作在環保局、各鄉鎮公所大力推動及民眾全力配合下，整體成效卓著；因此，2020年資源回收工作績效考核獲環保署頒發「全國推動執行機關加強資源回收工作績效考核-銀質獎」殊榮；金城鎮、金湖鎮及金沙鎮也獲得「鄉鎮市優等獎」佳績。

楊建立表示，金門縣資源回收工作仍有精進空間，未來將持續透過各項措施，提升資源回收工作效率，減少垃圾產生量，並降低龐大的垃圾轉運焚化處理費用，並呼籲民眾多加配合，攜手邁向「資源循環零廢棄」目標。