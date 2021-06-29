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留住高雄旗津美麗海岸線 天聖宮堤岸工程8月完工
高雄旗津海岸線容易遭受海浪侵蝕，去年因西南氣流導致天聖宮一帶海岸線近百公尺綠帶受損，連帶危及步道及其他休閒設施安全性。市府水利局針對旗津三路進行堤岸應急工程，今早副市長林欽榮視察進度，工程預計今年8月完工。
高雄市海岸線長度65公里，不少地方都有沙灘流失、海岸線後退問題。為避免旗津海岸線逐年後退，旗津海岸線在民國102年完成離岸淺堤，情況獲得控制，不過仍常被海浪侵蝕。
去年西南氣流來襲，旗津海岸線遭大浪攻擊，天聖宮海岸綠帶遭沖毀，水利署補助「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」，在受侵蝕較嚴重區域加強海岸防護。
近日天氣多雨，副市長林欽榮關切施工情況，今早會同水利局長蔡長展視察工程進度。水利局人員指出，海岸線保護工程總經費1200萬，3月動工，預計8月完工；增設堤岸200公尺，預期工程完工後，可避免海岸損害再擴大。
林欽榮表示，旗津有豐富的觀光資源，水利局要持續監測海岸變動情形，另在汛期施 工也要注意人員安全。
旗津海岸線規畫踩風大道、 彩虹教堂、貝殼館、露營區及越野單車練習場等休閒設施。水利局指出，為改善旗津海岸侵蝕問題及保護珍貴海岸資源，市府設置離岸潛堤，並每年進行海域監測，目前養灘有初步成效，沙灘趨於穩定，沒有持續往後退。
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