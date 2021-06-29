枋山農會籲改訂台南芒果 農業局：今年增2萬噸

屏東枋山因疫情影響，傳出當地愛文芒果一度遭退訂，經大批消費者聲援，訂單一天被訂爆，枋山農會昨呼籲民眾改支持台南芒果，台南市政府農業局表示，今年產量較去年增加約2萬噸，需各界幫忙，希望消費者多多選購美味的台南芒果。

枋山地區農會在網站最新消息中表示，因枋山轄區芒果進入中尾聲，現在正逢台南芒果盛產期，請民眾支持國產消費國產水果，並附上訂購網站（https://reurl.cc/ZGV84V）。對此台南市長黃偉哲除在臉書感謝屏東力挺，台南芒果產地農會紛紛表示感謝，今天台南市政府、南化、官田等農會調集消毒水、口罩、英雄麵等防疫物資，馳援受到疫情影響的枋山地區表達致謝。

黃偉哲表示，台南屏東是患難與共兄弟縣市，今年2月底鳳梨外銷中國受到打壓，當時是屏東產期，台南立即號召嘉高屏組成鳳梨台灣隊，共同協力產銷。此刻感謝屏東在台南芒果盛產時大力推薦，相互幫助彼此的農民。

市府農業局表示，今年台南芒果預估產量比往年多2萬公噸，雖然銷售日韓大幅增長17%，但國內受到疫情影響無法舉辦展售會，需要全國民眾大力支持。