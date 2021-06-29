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疫苗接種造冊不實 高市一間診所遭查獲送辦

中央社 / 高雄29日電

為杜絕特權施打疫苗，高市衛生局要求基層診所接種名單應符資格，但卻查出一家診所造冊不實異常情形，目前已協請警方釐清，若確認將依事實及相關法令送辦。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全國開始施打疫苗，但高市近來接連爆出前立委黃昭順、張顯耀疑特權施打事件，市府為此在11日發文給基層診所，要求疫苗接種名單應確實符合可接種資格，但經衛生局稽查，卻發現有診所造冊不實。

高市衛生局今天中午指出，為了落實疫苗接種次序，市府多次函文相關醫事機構，要求接種名單應符合可接種資格，其中各診所疫苗接種名單依規定應是要有執業登記在各診所的醫事人員，若非醫事人員則要附投保勞健保證明，才能證實是該診所進用人員。目前已協請警方幫忙釐清。

衛生局指出，經衛生局初步查核，發現有一家藥局造冊異常，目前已協請警方幫忙釐清，若有違法會依相關法規進行處分。

衛生局 疫苗 新冠肺炎

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