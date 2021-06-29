屏東枋山呼籲改支持台南芒果 台南感謝回贈防疫物資

屏東枋山受到Delta病毒影響，當地芒果一度傳出被退訂，引來大批民眾聲援，芒果被搶購一空，枋山農會昨天發出聲明，呼籲民眾改支持台南芒果。台南芒果產區農會得知後，今天與台南市政府，調集消毒水、口罩、英雄麵等防疫物資，將送往枋山農會表達致謝。

枋山地區農會在網站最新消息中表示，因為枋山轄區芒果已進入中尾聲，現在正逢台南芒果盛產期，請民眾支持國產消費國產水果，並附上訂購網站（https://reurl.cc/ZGV84V）。台南芒果產地的農會紛紛表示感謝，今天將由南化、官田等農會載送防疫物資，馳援受到疫情影響的枋山地區。

台南市長黃偉哲表示，台南、屏東是患難與共的兄弟縣市，今年2月底鳳梨外銷中國受到打壓，當時是屏東的產期，台南立即號召嘉高屏組成鳳梨台灣隊，共同協力產銷。感謝屏東在台南芒果盛產時大力推薦，相互幫助彼此的農民。

農委會副主委陳添壽，今日也在公開記者會呼籲民眾，台南芒果產期大約從7月開始，今年的產量又比往年多，請民眾改訂台南芒果。

農糧署胡忠一也表示自己是台南人，台灣最大的芒果產區就在台南，呼籲國人發揮愛心，團結一致支持台灣農民。