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澎防部女士官送暖 集資送飲品給三總醫護真窩心

中央社 / 澎湖縣29日電

國內疫情升溫，第一線的醫護人員最為辛苦，澎湖防衛部裝騎營蔡雅卉等3名女士官集資購買麵包與飲品，利用假日送給三總澎湖分院，小小暖心的善行，讓醫護人員感動在心。

澎湖防衛部裝騎營中士蔡雅卉表示，國內在爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，現在又傳出有Delta變種病毒，醫護人員在防疫第一線無私付出，守護國人安全，最為辛苦，而醫護防疫人員的勇氣與奉獻精神，值得尊敬與學習。

蔡雅卉與同寢的上士吳佩茹與中士施佩茹等人，在勤務之餘，談及醫護人員在疫情期間，日夜無休在防疫工作上的辛勞，都心有同感，決定每人出點小錢，集資購買麵包與飲品一批，利用假日前往同為軍方的三總澎湖分院，致贈給院區快篩站的醫護人員，小小心意為醫護人員加油打氣，感謝在第一線在守護軍民的健康。

澎湖防衛部對於所屬裝騎營3名女士官自發性的貢獻自己微薄心力，慰問三總澎湖分院醫護防疫人員的善行，表達肯定，也期盼藉此機會，籲請社會大眾對防疫英雄給予更多的鼓勵，一起守護美麗家園。

醫護人員 澎湖 疫情

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