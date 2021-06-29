高雄瑞豐夜市恢復營運 台東觀光夜市7月1日也跟進

受高雄瑞豐夜市恢復營運影響，台東攤商也要求復業，縣府請業者評估時程，台東市夜市攤販協會昨晚開會討論。協會常務監事羅永豐說，目前決定7月1日起飲食和百貨攤先恢復外帶外送，也希望經濟部比照市場人員協助爭取攤商打疫苗，打造良好防疫環境。

瑞豐夜市本月中恢復營業，帶給全國夜市很大衝擊，台東夜市攤販協會連日來也討論恢復營業可能性，初步徵詢縣府並不反對，但要求做好防疫措施。

縣議員郭宗益說，原本6月28日解封又延到7月12日，高雄瑞豐夜市已可開放外帶，為何台東不能？至少可讓攤商有點收入，公務員有固定薪水，攤商在內很多人卻沒有，餐廳沒有營業租金一樣要繳，員工、設備壓力那麼大，不要等到疫情過了，店再也開不了。

縣府財政及發展處長盧協昌說，夜市目前處於自主停業情況，已多次反映希望復業，6月中台東疫情因觀光客多，不易落實防疫，所以公告停業，如今已請業者評估何時復業，時間應該就在這幾天，在中央規範之外，縣府會盡量協助。

羅永豐說，昨晚理監事會議原則上計畫7月1日恢復營業，公文已送台東縣府請求核准，防疫措施和管理辦法也擬好，將向會員攤商公布，初期先恢復飲食和百貨攤，但禁止內用及邊走邊吃；遊戲攤考量有群聚接觸感染風險，原則上先勸阻，等政府有更新指示再配合恢復營業。

他說，台東攤商已從5月16日配合停業迄今，約1個半月都無法討生活，面臨龐大經濟壓力，生活幾乎難以支持下去。如今台東連18天加零，希望可逐漸恢復營業，至少喘口氣做點生意貼補家用。夜市攤商楊子賢也說，生意真的很差，日子快過不下去。