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金門超商及咖啡店騎樓全面禁菸 7月1日開罰

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局深入各社區宣導無菸環境。圖／縣府提供
金門縣衛生局深入各社區宣導無菸環境。圖／縣府提供

癮君子注意！金門衛生局今天表示，今年1月1日起轄內的連鎖超商及咖啡店騎樓、庇廊等全面禁止吸菸，經半年宣導期，將從7月1日起違者最高處1萬元罰鍰，業者提供熄菸相關器具，最高處5萬元罰鍰。

金門縣衛生局表示，為營造無菸清新環境，金門縣政府依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，公告自今年1月1日起金門縣連鎖便利商店及咖啡店包括統一、全家、萊爾富等3家連鎖便利商店及星巴克、85度C、路易莎咖啡、壹咖啡等4家連鎖咖啡店之騎樓及庇廊為全面禁菸場所。

衛生局稽查人員從1月起不定期稽查並宣導禁菸訊息，並於公告之連鎖商店及咖啡店張貼「禁菸標示」，同時透過海報、新聞媒體、衛生局社群網站及社區宣導，半年的宣導期已過，自7月1日起違規者將依菸害防制法第31條第1項規定開罰。

金門縣衛生局李錫鑫局長指出，金門縣從民國101年起陸續公告金門航空站及水頭港埠、公園綠地、高中以下學校校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道、太武山周邊環境等處納入禁菸區，今年新增本縣連鎖便利商店及咖啡店之騎樓及庇廊為全面禁菸場所，期使民眾免於二手菸危害，營造無菸清新環境。

此外，金門縣衛生局也呼籲吸菸者及早戒菸，金門二代戒菸合約醫療院所，提供免費戒菸治療及戒菸衛教諮詢，免費戒菸專線「0800-636363」，由專人協助您脫離菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

連鎖超商及咖啡店騎樓、庇廊等全面禁止吸菸，將從7月1日起開罰，違者最高處1萬元罰鍰。圖／縣府提供
連鎖超商及咖啡店騎樓、庇廊等全面禁止吸菸，將從7月1日起開罰，違者最高處1萬元罰鍰。圖／縣府提供

衛生局 金門 咖啡

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