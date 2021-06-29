高市青年局推抗疫「新4力」 線上課程破萬人次參與

疫情讓所有實體活動喊卡，高雄市青年局將原有課程活動改版推出線上方案，提供多元學習，已舉辦超過25場次、70小時課程、近1萬5900參與人次，獲得熱烈回響，學員遍及北、中、南、東部多縣市。

高雄市青年局長張以理表示，青年局推出抗疫「新4力」，包括：創新創業與職涯成長力、社團發展與自學力、地方創生與交流培力，到實習面試與媒合助力。這些課程有「創創小舖2.0」課程，幫助青年與在地企業，即刻應戰疫後職場新氣象；戲劇、音樂產業的學習資源，讓學生安心在家向大師學習產業秘笈；M.ZONE大港自造特區推出的大港青自造雲端小聚與影響力講座，提供雲端學習順便鏈結人脈；大港青年實習站特別辦理線上遠距面試，讓想參加實習的青年，不用出門也能在家與企業主面試。

青年局指出，線上面試工作坊邀請講師Ina王怡婷與卡訊電子人資擔任模擬面試官，有應屆畢業大學生模擬面試時強調實習經歷與個人優勢，面試官認為成功彌補缺少工作經驗的不足。而在大港青年實習線上面試會中，參與遠距面試的愛莉兒食品生技、文雄眼鏡等，在面試後也決定聘用線上面試的實習生。青年局創業諮詢輔導線上服務不停擺，疫情期間雖無法進行實體諮詢，有需求的民眾仍可透過填寫線上表單，青年局即以電話輔導或安排業師進行線上諮詢，及時解決創業煩惱。