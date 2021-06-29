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陪你宅在家 高雄防疫電視台今開播

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供

高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播！即日起至 8月31日，每天下午3點轉播市府防疫記者會外，每天上午8點30分起在公用頻道 CH3 播出各類生活科技、運動、文教、戲劇等精采節目，讓民眾防疫不無聊，還能學到實用知識。

6月29日起上午8點30分至9點播出「宅運動－阿公阿嬤long健康」，有專業教練帶領銀髮族長輩活動筋骨、調節呼吸，開啟一天愜意的生活；下午5點至5點30分鎖定「宅運動－親子健身房」，跟著健身老師一起動資動資，有適合爸媽與寶貝一起嘗試的花式足球遊戲，也有適合成人雕塑身材的肌力有氧訓練，及伸展舒緩的瑜珈課程。親子健身房系列中，找來花式足球專家「小阿諾」吳哲銘教親子各類足球知識，鼓勵民眾在家運動，保持健康好體態。

6月29日上午9點至中午12點是「影像高雄系列」，播出李彥勳導演的「十冬」，記錄高雄樂團「一點生」主唱阿昌及「必順鄉村」主唱兼吉他手阿順日常生活片段，重現高雄音樂文化發展場域及演進的歷史。孫介珩導演的「恁」 ，講述豫劇文化在高雄左營扎根的歷程，有傳統、革新、也有在地風華。導演黃晧傑的「大浪人生」，描述音樂人小肆（徐子凡）、Thomas（鍾錦培）落地高雄，展開新的音樂人生故事。三則不同的故事，透過影像，帶領觀眾了解高雄有形無形的蛻變，不僅展現高雄城市性格風貌，更引領民眾從影像中走入時光隧道。

為讓在地歌仔戲演出有更多可能性，6月30日上午時段播出「靈界少年偵察組」三部曲，導入現代化劇場創新元素，創新製作讓人耳目一新，後續超過30部春天藝術節製作的歌仔好戲，包括春美歌劇團、明華園天字戲劇團、尚和歌仔戲劇團、薪傳歌仔戲劇團、秀琴歌劇團、一心戲劇團、明華園日字戲劇團、台灣豫劇團等優秀團隊輪番演出。

大小朋友都喜愛的動物世界也在選單中！每周二中午12點到12點半「線上動物園」邀請高雄「打火哥」蔡宗翰擔任一日動物保育員工作，幫非洲獅、犀牛、羊駝及波爾羊等動物，準備每日食材，並進入動物作業區直擊動物園幕後的工作內容，滿足大小朋友們對動物園的好奇，輕鬆學習動物相關知識。每周五同一個時段，則推出「雄夯宅美食」，美食人人愛，不能出門一樣能享用美食，光用眼「視吃」也很滿足。

高雄市副市長史哲說，防疫電視台是整合教育局、運發局、觀光局、文化局、客委會及青年局製作一系列多元節目，包括講座、音樂會、高雄紀錄片、藝文圖書導讀、生活科學、學生暑期課外輔導課程、在宅運動，及長青族喜愛的歌仔戲，豐富內容很有可看性，讓市民落實居家防疫新生活，在家安心不無聊。

高雄市新聞局表示，防疫電視台這個概念是結合CH3公用頻道、YouTube網路，一部分在CH3播完的影片，會再上傳到到高雄市政府YouTube頻道，讓市民可以在網路上隨選觀看，有些影像是限時收看，就要請民眾把握時間。

高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供
高雄市政府結合有線電視公用頻道 CH3，推出「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，節目內容多元豐富，讓民眾宅在家也能得到實用知識，身心更健康。圖／高雄市政府提供

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