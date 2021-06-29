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金門超商咖啡店騎樓全面禁菸 7/1開罰

中央社 / 金門縣29日電

金門縣衛生局今天表示，1月1日起縣轄內連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁止吸菸；經過半年宣導，7月1日起違者最高處新台幣1萬元罰鍰，業者提供熄菸器具最高罰5萬元。

衛生局指出，為營造無菸清新環境，維護民眾不吸二手菸的健康權益，金門縣政府依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，公告自1月1日起金門縣連鎖便利商店及咖啡店的騎樓及庇廊為全面禁菸場所。

衛生局長李錫鑫指出，1月起，衛生局稽查人員不定期稽查並宣導禁菸訊息，並在公告的連鎖商店及咖啡店張貼「禁菸標示」，同時透過海報、新聞媒體、衛生局社群網站及社區宣導，半年宣導期已過，自7月1日起違規者將依菸害防制法第31條第1項規定開罰。

李錫鑫表示，為逐步擴大無菸環境，金門縣從2012年起陸續公告金門航空站及水頭港埠、公園綠地、高中以下學校校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道、太武山周邊環境等處納入禁菸區，今年新增連鎖便利商店及咖啡店的騎樓及庇廊為全面禁菸場所，讓民眾免於二手菸危害，營造無菸清新環境。

衛生局指出，包括統一、全家、萊爾富3家連鎖便利商店及星巴克、85度C、路易莎咖啡、壹咖啡4家連鎖咖啡店騎樓、庇廊，7月1日起全面禁菸，違者最高處1萬元罰鍰，業者提供熄菸相關器具，最高處5萬元罰鍰。

衛生局籲請禁菸場所管理單位及民眾，一起共同勸導未遵守規定的吸菸民眾。此外，衛生局指出，金門縣二代戒菸合約醫療院所，提供免費戒菸治療及戒菸衛教諮詢，歡迎癮君子多加利用此項戒菸服務，或利用免費戒菸專線「0800-636363」，由專人協助脫離菸癮，及早成功戒菸，重拾健康。

衛生局 禁菸 咖啡

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