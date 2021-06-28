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枋山Delta病毒群聚 染疫熱區30日起過防疫新生活

中央社 / 屏東縣28日電

屏東縣枋山鄉發生Delta變種病毒群聚，屏東縣政府今天指出，染疫熱區的善餘、楓港村篩檢及疫苗施打明天結束，村內商店明天再停業進行大清消，30日起將讓村民過防疫新生活。

屏東縣枋山鄉發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒（最早發生在印度）群聚感染，屏東縣政府表示，截至目前，累計10人Delta變種病毒確診，另有2人基因定序比對中。

染疫熱區的善餘、楓港2村共1962人，獲中央流行疫情指揮中心撥補1200劑AZ疫苗，從昨天開始施打，縣府今天下午表示，疫苗、篩檢都將在明天進行完畢。

另外，2個村的商店、菜市場等營業場所從前天開始停業3天進行清消，縣府指出，將再延長停業1天，明天再進行大清消1次，後天開始營業。

縣府表示，從30日起，將讓在地民眾開始另一階段的防疫新生活。

縣府指出，截至今天下午5時，枋山鄉共有737人施打疫苗，篩檢2000多人，沒有發現核酸檢測（PCR）陽性。

另外，枋寮鄉有1名果農確診，病毒株比對中；縣府今天在枋寮鄉枋寮國小設篩檢站，篩檢了834人。

從秘魯返台的祖孫感染Delta變種病毒，造成枋山鄉善餘、楓港村2村群聚感染，屏東縣政府在枋山鄉設置2個篩檢站強制善餘、楓港村村民篩檢，同時也獲中央同意讓2村村民優先施打疫苗。

屏東縣政府 AZ疫苗 變種病毒 Delta變異株

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