確診者2度來「問事」 台南佳里法旨宮違規罰12萬

屏東爆發最早在印度發現的Delta變異株群聚感染，其中2名新冠肺炎確診者6月中旬曾2度到台南市佳里區法旨宮「問事」，市府今天認定法旨宮違反防疫規定，合計開罰新台幣12萬元。

屏東出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變異株群聚感染，其中案14298及案14409曾於6月11日、18日同車到台南市佳里區法旨宮，匡列4名接觸者採檢陰性，但都被送到集中檢疫所。

台南市長黃偉哲今天下午在市府防疫記者會後接受媒體聯訪時表示，從全國進入第3級警戒之後，中央流行疫情指揮中心已宣布各宮廟場所宗教儀式暫停，宮廟在防疫期間還讓人去「問事」，當然就得依法辦理，因為是按件計算，所以2次分別開罰，而前去「問事」的人也會有相關法條適用。

衛生局指出，此案經調查後認定佳里法旨宮在6月11日、18日各違反「宗教場所停止辦理祈福、拜神活動，停止開放民眾進入」規定，分別裁罰6萬元，合計12萬元罰鍰。