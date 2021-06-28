金門5千劑莫德納7月2日開打 採雙軌制2天內打完

金門縣這次獲配莫德納疫苗5040劑，預計7月1日送達，縣府今日宣布施打規畫，將於2日開打，採雙軌制將65歲以上長者與其他施打對象分流，長者到可到4處接種站與衛生所，其他類人員則可向金門醫院預約，預估3日就能打完。

金門縣長楊鎮浯指出，第1軌在金城、金寧、金湖、金鄉4處大型接種站以及烈嶼鄉衛生所，開放給地區65歲以上長者施打；第2軌則為孕婦、第1到5、7、9類人員，可到金門醫院預約。

楊鎮浯強調，因莫德納疫苗保存期限較短，2日開打後會加快施打作業，提高地區覆蓋率。

另外，金門今日也開放第10類人員接種AZ疫苗，9家合約院所總計打525人，近3日預約幾乎全滿，金門醫院也為此家開門診，預約人數達5到9成。

楊鎮浯呼籲，無論AZ或莫德納，打疫苗對自身、周邊、地方都是種保障，請鄉親踴躍施打，沒打到的也不用擔心，之後中央會視接種情形分配第2階段2660劑疫苗，歡迎符合資格的對象自行預約接種。