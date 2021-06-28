3級警戒一票難求 澎湖爭取增班或放大機型疏運

國內疫情持續3級警戒，海空交通停航或減班，台澎各航線一天只有4個航班，導致一票難求，澎湖縣政府旅遊處希望民航局能適度增班或調度放大機型來疏運。

澎湖縣政府旅遊處表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國內目前仍維持3級警戒，民眾沒有必要應盡量減少移動，因此，台澎海空交通也都大幅減班，目前海上交通都已停航，至於台澎空中交通，國內2家航空公司，一天只飛行4航次，台北、台中各1班，高雄維持有2班，每天入出境旅客約在300人上下。

近期學校陸續放暑假，台澎2地的學子紛紛返回，加上原本平時往返台澎2地工作的民眾，2家航空使用ATR的小型飛機，一到周休假日，出現一票難求情況，雖然登記候補，但也僅滿足少數需求，無形中排擠了原本定期赴台看診或臨時有要公處理的民眾。

航行高馬航線的臺華輪，因應交通需求，29日開航的航次，除了高雄往馬公航線只載貨不載人外，馬公返回高雄則可載貨和載客，以紓緩部份旅客。

旅遊處長陳美齡了解疫情期間，航機大幅減班，台澎機位明顯不足，已協請民航局考量地方需求，適度增開台北與高雄航班或改以放大機型來飛航。