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挺醫護 大高雄不動產公會捐HFNC及隔離衣盡心意

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
大高雄不動產商業同業公會理事長林詠盛代表公會捐出10部HFNC及3500隔離衣，力挺醫護。記者王昭月／翻攝
大高雄不動產商業同業公會理事長林詠盛代表公會捐出10部HFNC及3500隔離衣，力挺醫護。記者王昭月／翻攝

疫情持續延燒，不少機關團體捐贈物資挺醫護，大高雄不動產開發商業同業公會由理事長林詠盛偕企業會員共捐出10部「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」給高雄長庚等8家醫院，同時捐3500件隔離衣給衛生局，以行動齊力守護高雄醫護的安全!

獲贈HFNC的醫院包括高雄長庚、高醫、高榮、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院及大同、小港、義大8家，衛生局長黃志中特別頒贈感謝狀致謝。

HFNC經醫師評估後用在新冠肺炎確診者 ，可提高到每分鐘40到60公升的氧氣量，緩解病患不適；林詠盛表示，另捐贈3500件隔離衣，更希望第一線醫護團隊能安心執行各項防疫任務。

高雄市衛生局長黃志中表示，防疫光靠政府力量不足，需靠大家一起努力，更重要的是民眾平時落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，才能保護自己也守護家人的健康。

衛生局 國軍 長庚 高雄市

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