高市與LINE再合作 暑假宅在家專案讓你當防疫英雄

三級警戒延長到7月12日，高市府為讓市民在家防疫不無聊，結合有線電視公用頻道CH3推出的「高雄好家宅 防疫電視台」29日開播，將播出市府各局處自製精彩節目，另也與LINE合作推出「宅在家，我挺你」，提供LINE TV及LINE MUSIC免費序號方案，民眾可多加利用。

高雄市長陳其邁今午在防疫記者會宣布多項宅在家防疫措施，除透過CH3公用頻道每天直播防疫訊息，也邀教育、運局、觀光、文化、客委會及青年局等局處製作系列節目，每兩天首播一集，內容包括講座、音樂會、高雄紀錄片、藝文圖書導讀、生活中的科學、學生暑期課外輔導課程、在宅運動等節目，也有長青族喜愛的歌仔戲，每天上午8點半起播出。

市府為方便無法定時定點收看公用頻道的市民，會上傳連結至「高雄市政府」YouTube，讓民眾隨選隨看，詳情可至高雄一百臉書查詢。

陳其邁表示，市府與電信三雄合作宅家防疫追劇後，也將與LINE旗下數位內容LINE TV及LINE MUSIC合推「宅在家，我挺你」方案，民眾使用智慧型手機、平板、電視或電腦，註冊LINE TV會員帳號進活動頁面輸入體驗LINETV4U序號，就能觀賞多國熱門戲劇、動漫、電影、綜藝，現在正主打由孔劉、朴寶劍主演的科幻電影《永生戰》、賣座諜戰電影《北風》等熱門影劇。

此外擁有兩千萬曲庫的LINE MUSIC，下載APP並輸入體驗序號【LINEMUSIC4U】也能聆聽，好歌無限輪播14天，除影音娛樂，中華電信也與高市府合作提供旗下Hami書城的數位閱讀服務，內容包括熟齡到兒童都有合適閱讀的雜誌、報紙，民眾登入會員就能免費閱讀14天月讀包，更加碼放送25元購書金序號【StayHome25】，線上購書享折扣。