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高雄市7月1月起 72歲以上長者施打莫德納疫苗

聯合報 / 記者王昭月蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今在防疫會議後表示，今起戴口罩、分流控管人數及實聯制等防疫措施，要嚴格落實及執法取締，也禁止非同住者室內非必要聚會。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今在防疫會議後表示，今起戴口罩、分流控管人數及實聯制等防疫措施，要嚴格落實及執法取締，也禁止非同住者室內非必要聚會。圖／高市府提供

加強防範新冠肺炎疫情，高雄市陳其邁今在防疫會議後表示，今起戴口罩、分流控管人數及實聯制等防疫措施，要嚴格落實及執法取締，也禁止非同住者室內非必要聚會。另7月1日起72歲以上長者開放施打莫德納疫苗

陳其邁表示，此前要求多次的出門戴口罩、實聯制、分艙分流控管人數等防疫措施，今起要嚴格落實和執法。同時為因應防範Delta變種病毒，非同住者的室內非必要社交聚會一律停止，鄰里串門子、打牌、吃飯、泡茶聊天都禁止。

至於疫苗施打部分，陳其邁表示，7月1日下午起開打莫德納疫苗，第一波72到74歲，依通知單到指定地點施打；7月1日到7月5日同步開放75歲以上長者補打，會根據里別、時間和指定地點通知施打。

針對枋山Delta變種病毒群聚感染，衛生局長黃志中表示，屏東枋山有168人擴大匡列居家隔離到高雄市集中檢疫所，有醫護協助。

陳其邁表示，持陰性入境，可能未發病，因此入境後要居家檢疫14天，但PCR檢測時間非常長，可能有3天空窗期，高雄市對居隔者或移工，是採14天加3天，採後陰性3天後才離開，是加嚴的標準，做好居檢及解隔的採檢很重要。

有民眾反映到岡山快篩遭拒，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，不知細節如何，但33個快篩站正常運作，可能預約排程不盡如意，若有需衛生局協助，可致電衛生局協助安排。

日前一名中山大學諾魯共和國籍的女碩士生被發現陳屍租處，市府也證實採檢結果為陰性。對於打工族紓困開辦首日，陳其邁表示，會請中央加快腳步審核，也請需要者盡快申請。

衛生局 陳其邁 莫德納疫苗 高雄市 Delta變異株

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