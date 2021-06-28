議員訂枋山芒果送醫護農民訂單增暖心留言「一起抗疫」
屏東縣枋山鄉爆發Delta變種病毒株，讓枋山芒正值產期尾聲，近期卻出現因為退訂潮，讓農民很擔心，今年芒果遇到薊馬蟲害，又遇到疫情衝擊，屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表謝雪鳳、傅建雄，購買枋山芒果100箱，贈送雙北地區醫院，他們說，用枋山愛文的扎實滋味，表達對雙北醫護人員感謝。
屏東枋山小農林町霙說，今天收到很多消費者打電話關心，要以行動支持，還有兩筆各訂12盒芒果，感動得快哭了。她說，今年的芒果真的很辛苦，因為疫情影響，店面業績剩下不到一成，只能靠宅配，如果又因為疫情衝擊，連宅配都沒有的話，今年真的就要沒有了。
林町霙說，她還有收到民眾訂單留言寫「基隆行動挺枋山，一起抗疫要平安」暖心又感動，也有不認識的消費者打來關心他們的情況，也提醒他們要好好保重身體，注意健康。她住在枋山鄉的善餘村，也都會跟消費者說明，篩檢都是陰性，也都打完疫苗。
屏東市民代表傅建雄說，這次捐贈共100箱枋山愛文芒果給台北市與新北市20間專責隔離與應變醫院，他也提到，枋山愛文在出貨前，都有經過完整的消毒滅菌程序，沒有風險，一箱吃不完，還可以分享給左鄰右舍，或是做成冰沙、或料理。
屏東縣枋山地區農會總幹事陳德慶說，感謝大家挺枋山芒果，今天接獲的訂單暴增，單日就有近五千筆訂單。枋山以愛文芒果為主，枋山有得天獨厚地形，依山傍海，海風吹拂下，甜度特別甜，土嚷是砂石頁岩，種出來的愛文芒果色澤鮮豔，果肉香甜。
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