快訊

中山大學諾魯女碩生「一屍兩命」沒打疫苗PCR結果出爐

新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

議員訂枋山芒果送醫護農民訂單增暖心留言「一起抗疫」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表謝雪鳳、傅建雄，購買枋山芒果100箱，贈送雙北地區醫院，他們說，用枋山愛文的紮實滋味，表達對雙北醫護人員感謝。圖／黃明賢提供
屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表謝雪鳳、傅建雄，購買枋山芒果100箱，贈送雙北地區醫院，他們說，用枋山愛文的紮實滋味，表達對雙北醫護人員感謝。圖／黃明賢提供

屏東縣枋山鄉爆發Delta變種病毒株，讓枋山芒正值產期尾聲，近期卻出現因為退訂潮，讓農民很擔心，今年芒果遇到薊馬蟲害，又遇到疫情衝擊，屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表謝雪鳳、傅建雄，購買枋山芒果100箱，贈送雙北地區醫院，他們說，用枋山愛文的扎實滋味，表達對雙北醫護人員感謝。

屏東枋山小農林町霙說，今天收到很多消費者打電話關心，要以行動支持，還有兩筆各訂12盒芒果，感動得快哭了。她說，今年的芒果真的很辛苦，因為疫情影響，店面業績剩下不到一成，只能靠宅配，如果又因為疫情衝擊，連宅配都沒有的話，今年真的就要沒有了。

林町霙說，她還有收到民眾訂單留言寫「基隆行動挺枋山，一起抗疫要平安」暖心又感動，也有不認識的消費者打來關心他們的情況，也提醒他們要好好保重身體，注意健康。她住在枋山鄉的善餘村，也都會跟消費者說明，篩檢都是陰性，也都打完疫苗。

屏東市民代表傅建雄說，這次捐贈共100箱枋山愛文芒果給台北市與新北市20間專責隔離與應變醫院，他也提到，枋山愛文在出貨前，都有經過完整的消毒滅菌程序，沒有風險，一箱吃不完，還可以分享給左鄰右舍，或是做成冰沙、或料理。

屏東縣枋山地區農會總幹事陳德慶說，感謝大家挺枋山芒果，今天接獲的訂單暴增，單日就有近五千筆訂單。枋山以愛文芒果為主，枋山有得天獨厚地形，依山傍海，海風吹拂下，甜度特別甜，土嚷是砂石頁岩，種出來的愛文芒果色澤鮮豔，果肉香甜。

屏東枋山芒果農林町霙，她收到民眾訂單留言寫「基隆行動挺枋山，一起抗疫要平安」暖心又感動。圖／林町霙提供
屏東枋山芒果農林町霙，她收到民眾訂單留言寫「基隆行動挺枋山，一起抗疫要平安」暖心又感動。圖／林町霙提供
屏東市民代表傅建雄（左）到枋山產地訂購枋山芒果，將送給雙北的醫護人員。記者劉星君／攝影
屏東市民代表傅建雄（左）到枋山產地訂購枋山芒果，將送給雙北的醫護人員。記者劉星君／攝影
屏東枋山愛文芒果滋味香甜。本報資料照片
屏東枋山愛文芒果滋味香甜。本報資料照片

屏東縣 芒果

延伸閱讀

防範Delta病毒 高雄目前篩檢均陰性

影／潘孟安：枋山篩檢後 枋寮、春日、獅子將擴大篩檢

芒果遭疫情波及 果農盼釐清謠言恢復正常產銷

台南芒果盛產 展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡

相關新聞

獨／屏東Delta確診者到台南法旨宮問事 市府將開罰6萬元

屏東枋山地區陷入Delta病毒社區傳染風險中，其中一名確診者在6月11日及18日，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，由於全...

屏東縣府擴大篩檢 民眾雨中「泡水」等待

屏東縣27日新增的縣內確診者73歲的果農，曾經多次進出枋寮醫院陪家人看診、就醫。屏東縣政府清查發現，果農在6月16日與枋...

屏東縣枋山鄉Delta病毒群聚 鄉長吐露心聲

屏東縣枋山鄉爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮官陳時中研判，此案12例皆為Delta變種病毒。民眾黨立委張其祿今與枋山鄉...

改裝機車疾駛噪音擾眠 高雄哈瑪星居民怒了

「吵死了，被嚇醒後一夜難眠！」一群高雄哈瑪星地區居民反映，常有改裝車輛沿著哈瑪星、哨船頭飆速，一路往西子灣、柴山再折返，...

接種熱度沒被豪雨澆熄 高雄岡山3小時完成5百多人

受變種病毒以及先前北農群聚事件影響，疫苗接種情形相當熱絡。昨天於岡山接種站共有630人完成接種，今天市場休市，接種情形更...

部落民眾到岡山快篩遭拒又轉屏東？高市衛生局：不可能

屏東枋山地區被Delta病毒入侵，鄰近高雄市升高防疫警戒，市長陳其邁日前宣布啟動「枋山專案」，6月6日之後到過枋山的民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。