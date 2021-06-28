防範Delta病毒 高雄目前篩檢均陰性

新冠肺炎Delta病毒變異株入侵屏東枋山，高雄市啟動加強篩檢，預計篩檢市府、農會、市場、客運等相關人員共529人，至今已篩檢457人，尚未出現陽性；另一般民眾也篩檢了396人，快篩和PCR核酸檢測結果均無異常。

高雄市長陳其邁今在防疫會議後表示，今天全國60例，高雄0例，新北33例，台北22例，代表雙北感染源仍未明，雖已4天降到100以下，但感染未明，仍令人擔心，擴大疫調匡列有助阻擋社區隱形傳播鏈，才能安全。

因應枋山Delta病毒變異株群聚感染，陳其邁表示，即日起收到枋山醫山醫院及活動史簡訊的民眾，都要安排採檢；也提醒公司行號，若有員工在枋山有活動或住枋山，或接觸枋山地區活動的人，能居家上班最好，有活動史及接觸史要自主管理，再則安排就醫。

對於高屏社區聯防，高雄市衛生局也啟動快篩及PCR檢測，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，啟動枋山專案至今，包括貨運、理貨、市府、學校機關、農會、市場、客運業者等人員應篩529人，目前已篩檢457人，已出爐檢驗結果均陰性。

此外，一般民眾也檢驗396人，結果也均無異常。潘炤穎表示，目前高雄市設有33處快篩點，民眾可依需求自行聯絡、安排篩檢。

高雄長庚紀念醫院胸腔內科教授林孟志表示，今天確診個案雖減少，但Delta病毒可能讓疫情隨時翻轉，醫院要做好分艙分流、詢問接觸史、旅遊史等，醫護也要適當防護，非緊急的病例暫緩，若必要則做好PCR採檢。

另防醫院內部感染，林孟志說，也要對醫院員工調查足跡，若有枋山史要做好自主健康管理；已住院的病患，近日已做調查，也要做必要的採檢，對陪病者也會要求健康管理，照護者如有呼吸症狀也要採檢。