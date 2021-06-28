聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄豪雨狂炸 今凌晨田寮區傳土石滑落、路樹倒塌
高雄近期天氣陰晴不定，常有瞬間強降雨，受豪雨影響，今天凌晨田寮區先是台28線18.5K處傳邊坡土石滑落路面，影響交通，接著又在崗安路傳路樹倒塌阻礙交通；警方接獲民眾報案，隨即到場並協助排除路面障礙。
近日豪雨狂炸高雄，今天凌晨1時許，田寮區台28線18.5K處傳有邊坡土石滑落路面，有數顆碎石沖到路面影響通行，民眾見狀向通報警方，警方獲報後，到場協助清除路樹並排除障礙。
接著，凌晨3時許，田寮崗安路上傳路樹倒塌，阻礙交通，警方再度派員前往處理，為維持道路暢通，員警冒雨將倒塌在路面阻擋道路的樹木移至路旁，待上午交由相關單位清除。
警方表示，民眾駕車外出，若發現任何阻礙的情形可以立即撥打110，警方將視狀況給予處置亦或聯繫相關單位協助處理，也提醒民眾，雨中駕駛車輛務必要注意車前狀況。
受西南風影響，高雄持續下大雷雨，高雄氣象站統計，分別有大樹113毫米、田寮97毫米、美濃95毫米、杉林91毫米、甲仙90.5毫米等區23個區，24小時推移累積雨量大於80毫米。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言