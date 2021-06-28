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高雄豪雨狂炸 今凌晨田寮區傳土石滑落、路樹倒塌

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今天凌晨3時許，田寮區崗安路上傳路樹倒塌，員警冒雨將倒塌在路面阻擋道路的樹木移至路旁，待上午交由相關單位清除。圖／民眾提供
今天凌晨3時許，田寮區崗安路上傳路樹倒塌，員警冒雨將倒塌在路面阻擋道路的樹木移至路旁，待上午交由相關單位清除。圖／民眾提供

高雄近期天氣陰晴不定，常有瞬間強降雨，受豪雨影響，今天凌晨田寮區先是台28線18.5K處傳邊坡土石滑落路面，影響交通，接著又在崗安路傳路樹倒塌阻礙交通；警方接獲民眾報案，隨即到場並協助排除路面障礙。

近日豪雨狂炸高雄，今天凌晨1時許，田寮區台28線18.5K處傳有邊坡土石滑落路面，有數顆碎石沖到路面影響通行，民眾見狀向通報警方，警方獲報後，到場協助清除路樹並排除障礙。

接著，凌晨3時許，田寮崗安路上傳路樹倒塌，阻礙交通，警方再度派員前往處理，為維持道路暢通，員警冒雨將倒塌在路面阻擋道路的樹木移至路旁，待上午交由相關單位清除。

警方表示，民眾駕車外出，若發現任何阻礙的情形可以立即撥打110，警方將視狀況給予處置亦或聯繫相關單位協助處理，也提醒民眾，雨中駕駛車輛務必要注意車前狀況。

受西南風影響，高雄持續下大雷雨，高雄氣象站統計，分別有大樹113毫米、田寮97毫米、美濃95毫米、杉林91毫米、甲仙90.5毫米等區23個區，24小時推移累積雨量大於80毫米。

今天凌晨1時許，田寮區台28線18.5K處傳有邊坡土石滑落路面，有數顆碎石沖到路面影響通行。圖／民眾提供
今天凌晨1時許，田寮區台28線18.5K處傳有邊坡土石滑落路面，有數顆碎石沖到路面影響通行。圖／民眾提供

路樹 豪雨 大雷雨

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