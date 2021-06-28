接種熱度沒被豪雨澆熄 高雄岡山3小時完成5百多人

受變種病毒以及先前北農群聚事件影響，疫苗接種情形相當熱絡。昨天於岡山接種站共有630人完成接種，今天市場休市，接種情形更加熱絡。岡山接種站上午截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響，且接近中午休息時段，仍陸續有人前往接種。

岡山農工疫苗接種站昨天開放第七類，農漁畜產批發市場員工施打，今天除市場人員，還有長照員接種，年齡層為18歲以上65歲以下為主；衛生局統計， 昨天岡山接種站共接種630人，今天市場休市的緣故，從上午8時至11時，已累計540人完成施打。

現場接種人員說，岡山接種站內共80個座位，每小時約可協助200人接種，上午最大接種量能為600人左右，但接近中午時段，仍有符合接種資格民眾的前往施打。

接種人員還說，今天的接種狀況，是最熱絡的一次，也完全未受豪雨影響；上午接種站採坐滿一次施打，確認無不良症狀，就立即讓另一批接種民眾入座。

前往接種的長照員說，疫情對長輩影響較嚴重，若能即早施打，不僅在工作上更有保障，也能減少在工作時把病毒傳給長者的機率。