快訊

列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

接種熱度沒被豪雨澆熄 高雄岡山3小時完成5百多人

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響。陳弘逸／攝影
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響。陳弘逸／攝影

受變種病毒以及先前北農群聚事件影響，疫苗接種情形相當熱絡。昨天於岡山接種站共有630人完成接種，今天市場休市，接種情形更加熱絡。岡山接種站上午截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響，且接近中午休息時段，仍陸續有人前往接種。

岡山農工疫苗接種站昨天開放第七類，農漁畜產批發市場員工施打，今天除市場人員，還有長照員接種，年齡層為18歲以上65歲以下為主；衛生局統計， 昨天岡山接種站共接種630人，今天市場休市的緣故，從上午8時至11時，已累計540人完成施打。

現場接種人員說，岡山接種站內共80個座位，每小時約可協助200人接種，上午最大接種量能為600人左右，但接近中午時段，仍有符合接種資格民眾的前往施打。

接種人員還說，今天的接種狀況，是最熱絡的一次，也完全未受豪雨影響；上午接種站採坐滿一次施打，確認無不良症狀，就立即讓另一批接種民眾入座。

前往接種的長照員說，疫情對長輩影響較嚴重，若能即早施打，不僅在工作上更有保障，也能減少在工作時把病毒傳給長者的機率。

接種的批發市場人員說，先前的北農群聚，讓不少從事相關工作的人擔憂，再加上屏東地區有出現變種病毒，高屏生活圈相近，所以趕快接種比較保險。

高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響。陳弘逸／攝影
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響。陳弘逸／攝影
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響。陳弘逸／攝影
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接種熱度不受豪雨影響。陳弘逸／攝影
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接近中午休息時段，仍陸續有人前往接種。陳弘逸／攝影
高雄岡山農工接種站，今天上午開始施打，截至11時，市場人員與長照員接種人數高達540人，接近中午休息時段，仍陸續有人前往接種。陳弘逸／攝影

岡山 長照

延伸閱讀

部落民眾到岡山快篩遭拒又轉屏東？高市衛生局：不可能

北農累計83人染疫 感染熱區豆芽菜區 環南則在2樓

北農環南爆群聚 議員送16字轟柯文哲防疫不確實才崩掉

T1／高雄在地指標 海神英文隊名AQUAS、隊徽集3元素

相關新聞

獨／屏東Delta確診者到台南法旨宮問事 市府將開罰6萬元

屏東枋山地區陷入Delta病毒社區傳染風險中，其中一名確診者在6月11日及18日，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，由於全...

屏東縣府擴大篩檢 民眾雨中「泡水」等待

屏東縣27日新增的縣內確診者73歲的果農，曾經多次進出枋寮醫院陪家人看診、就醫。屏東縣政府清查發現，果農在6月16日與枋...

屏東縣枋山鄉Delta病毒群聚 鄉長吐露心聲

屏東縣枋山鄉爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮官陳時中研判，此案12例皆為Delta變種病毒。民眾黨立委張其祿今與枋山鄉...

改裝機車疾駛噪音擾眠 高雄哈瑪星居民怒了

「吵死了，被嚇醒後一夜難眠！」一群高雄哈瑪星地區居民反映，常有改裝車輛沿著哈瑪星、哨船頭飆速，一路往西子灣、柴山再折返，...

部落民眾到岡山快篩遭拒又轉屏東？高市衛生局：不可能

屏東枋山地區被Delta病毒入侵，鄰近高雄市升高防疫警戒，市長陳其邁日前宣布啟動「枋山專案」，6月6日之後到過枋山的民眾...

影／屏東枋寮國小社區篩檢站大排長龍民眾怒都沒分流

Delta病毒株入侵社區，民眾人心惶惶。屏東縣27日新增枋寮鄉確診個案14734，因感染源尚待釐清，但該個案在6月24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。