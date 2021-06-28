枋寮醫院休診一天清消 醫護人員67人PCR都為陰性
屏東縣27日新增枋寮鄉確診個案14734，因感染源尚待釐清，且頻繁到枋寮醫院就醫、陪診，枋寮醫院今天休診一天，內部清潔消毒，第一波枋寮醫院第一線醫護人力67人，PCR檢驗均為陰性，將追蹤集中檢疫所隔離者的採檢結果。
潘孟安說，確診枋寮果農案14734檢體已送到昆陽實驗室，請衛福部加速基因比對，在結果未明朗前採取更強化措施，枋寮醫院相關足跡也擴大匡列，居家隔離274人，自主健康管理都送到集中檢疫所。
潘孟安今上午走訪枋山、枋寮與加祿等三處社區篩檢站，潘孟安說，案14734基因定序持續比對中，縣府做最壞的打算與最好的準備，從嚴、從速的強化防疫；枋寮醫院第一線67名醫護人力PCR檢驗結果都是陰性，現進一步追蹤集中檢疫所隔離者的採檢結果。
潘孟安說，從6月24日到昨天為止，枋山及加祿篩檢站採檢1717人，PCR檢測都是陰性。
今上午在枋寮國小篩檢站，人潮擠爆，排約有1公里，且都沒有分流，現場秩序紊亂，又遇上大雨，枋寮國小篩檢站等候區內出現積水。潘孟安說，縣府資料段沒有辦法取得24、26日患者名單，請枋寮醫院端通知，通知時忽略分流，一開始紊亂，現場逐一跟民眾說明，分流告知。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言