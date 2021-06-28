枋寮醫院休診一天清消 醫護人員67人PCR都為陰性

屏東縣27日新增枋寮鄉確診個案14734，因感染源尚待釐清，且頻繁到枋寮醫院就醫、陪診，枋寮醫院今天休診一天，內部清潔消毒，第一波枋寮醫院第一線醫護人力67人，PCR檢驗均為陰性，將追蹤集中檢疫所隔離者的採檢結果。

潘孟安說，確診枋寮果農案14734檢體已送到昆陽實驗室，請衛福部加速基因比對，在結果未明朗前採取更強化措施，枋寮醫院相關足跡也擴大匡列，居家隔離274人，自主健康管理都送到集中檢疫所。

潘孟安今上午走訪枋山、枋寮與加祿等三處社區篩檢站，潘孟安說，案14734基因定序持續比對中，縣府做最壞的打算與最好的準備，從嚴、從速的強化防疫；枋寮醫院第一線67名醫護人力PCR檢驗結果都是陰性，現進一步追蹤集中檢疫所隔離者的採檢結果。

潘孟安說，從6月24日到昨天為止，枋山及加祿篩檢站採檢1717人，PCR檢測都是陰性。