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列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

枋寮醫院休診一天清消 醫護人員67人PCR都為陰性

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋寮醫院今休診一天，內部大清消。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮醫院今休診一天，內部大清消。記者劉星君／攝影

屏東縣27日新增枋寮鄉確診個案14734，因感染源尚待釐清，且頻繁到枋寮醫院就醫、陪診，枋寮醫院今天休診一天，內部清潔消毒，第一波枋寮醫院第一線醫護人力67人，PCR檢驗均為陰性，將追蹤集中檢疫所隔離者的採檢結果。

潘孟安說，確診枋寮果農案14734檢體已送到昆陽實驗室，請衛福部加速基因比對，在結果未明朗前採取更強化措施，枋寮醫院相關足跡也擴大匡列，居家隔離274人，自主健康管理都送到集中檢疫所。

潘孟安今上午走訪枋山、枋寮與加祿等三處社區篩檢站，潘孟安說，案14734基因定序持續比對中，縣府做最壞的打算與最好的準備，從嚴、從速的強化防疫；枋寮醫院第一線67名醫護人力PCR檢驗結果都是陰性，現進一步追蹤集中檢疫所隔離者的採檢結果。

潘孟安說，從6月24日到昨天為止，枋山及加祿篩檢站採檢1717人，PCR檢測都是陰性。

今上午在枋寮國小篩檢站，人潮擠爆，排約有1公里，且都沒有分流，現場秩序紊亂，又遇上大雨，枋寮國小篩檢站等候區內出現積水。潘孟安說，縣府資料段沒有辦法取得24、26日患者名單，請枋寮醫院端通知，通知時忽略分流，一開始紊亂，現場逐一跟民眾說明，分流告知。

屏東縣枋寮醫院今休診一天，內部大清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋寮醫院今休診一天，內部大清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋寮醫院今休診一天，內部大清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋寮醫院今休診一天，內部大清消。圖／屏東縣政府提供

潘孟安 篩檢站 基因

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