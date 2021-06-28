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列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

屏東加強防疫管制再延一天 普篩、打疫苗看見人情味

攝影中心 / 記者黃義書／屏東即時報導
枋山鄉公所人員，耐心的幫忙民眾噴酒精消毒手部，而且還細心的以手勢指導民眾手心、手背都要搓一搓，才能徹底消毒。記者黃義書／攝影
枋山鄉公所人員，耐心的幫忙民眾噴酒精消毒手部，而且還細心的以手勢指導民眾手心、手背都要搓一搓，才能徹底消毒。記者黃義書／攝影

屏東縣枋山鄉發生Delta變種病毒入侵，縣政府日前也針對枋山鄉楓港村及善餘村採加強版防疫措施，兩村全面停止營業三天進行清消，同時全村PCR普篩並施打疫苗，來全力圍堵Delta變異株的擴散。

設在枋山老人活動中心的疫苗速打站內，在第一線面對民眾，進行核實是否符合施打疫苗的枋山鄉公所人員，對於前來的民眾是否實際住在楓港村、善餘村的村民都暸若指掌，直接排除僥倖前來施打疫苗的民眾。不時也會提醒前來施打疫苗的民眾，趕快叫家人來施打，也關心打疫苗時家裡小孩有沒有人照顧。公所人員表示因為熟視村民的家庭狀況，指這在小村莊才可能，大都市是不可能的。

屏東縣政府也決定兩村的加強防疫管制再延長一天，希望村民再多忍耐一天。

Delta變種病毒入侵，設在屏東枋山老人活動中心的疫苗速打站，為楓港村及善餘村全面施打疫苗。記者黃義書／攝影
Delta變種病毒入侵，設在屏東枋山老人活動中心的疫苗速打站，為楓港村及善餘村全面施打疫苗。記者黃義書／攝影
Delta變種病毒入侵，設在屏東枋山老人活動中心的疫苗速打站，為楓港村及善餘村全面施打疫苗。記者黃義書／攝影
Delta變種病毒入侵，設在屏東枋山老人活動中心的疫苗速打站，為楓港村及善餘村全面施打疫苗。記者黃義書／攝影
枋山鄉公所人員，對於前來的民眾是否實際住在楓港村、善餘村的村民都暸若指掌，直接排除僥倖前來施打疫苗的民眾。記者黃義書／攝影
枋山鄉公所人員，對於前來的民眾是否實際住在楓港村、善餘村的村民都暸若指掌，直接排除僥倖前來施打疫苗的民眾。記者黃義書／攝影

疫苗 屏東縣政府 Delta變異株

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