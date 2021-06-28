支持屏東農民 高雄議員採購芒果直送日本

新冠肺炎Delta變種病毒入侵屏東枋山，造成當地盛產的芒果遭退訂單，衝擊農民生計。高雄市議員、台灣地方議會友日議員聯盟會長康裕成號召多名議員採購枋山芒果直送日本，支持屏東農民，也感謝日本先後贈台224萬劑AZ疫苗。

高雄市議員發起支持屏農採購芒果，首批預定百箱芒果，將直送日本相關友台議會議員，除支持屏東農民外，也表達台灣對於日本政府先後贈與台灣疫苗最深的謝意。

康裕成說，南台灣的防疫工作大家都彼此協助、相互支援，台灣優良的農特產品也一直深受日本友人喜愛，這次與多位熱心議員共同發起採購贈送給日本友人，除了可協助農民產銷以外，相信也可讓日本友人感受到台灣最真誠的感謝之意。

康裕成指出，南高屏長期以來早已是一個共同生活圈，在地方治理事務上都有許多的互動討論與合作，面對兇惡看不見的病毒來襲，守護彼此的健康安全，更是不用說的默契與共同目標。

針對相關農產品被退訂問題，康裕成表示，目前全世界沒有任何明確證據顯示病毒會透過食物傳播，更不會因為接觸水果就感染，外銷的水果更是經過嚴格的檢疫與消毒方能出口到國外，呼籲大家共同當農民、當屏東的後盾，希望大家不要汙名化屏東，台灣農產的品質與安全也沒有任何問題。

這次採購的芒果近日會透過貿易商直送日本，共同參與採購的高雄市議員包含康裕成、簡煥宗、高閔琳、何權峰、張勝富、李柏毅、陳慧文、邱俊憲、郭建盟、黃明太、林富寶、林宛蓉、范織欽、黃捷、陳明澤、黃文志、鄭光峰、陳致中、張漢忠、韓賜村等人。