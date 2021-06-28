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高雄人疾呼：買芒果挺枋山 同島一命高屏一體！

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
疫情衝擊買氣與訂單，屏東枋山盛產的愛文芒果銷路蒙上一層灰，讓果農心情沉重。記者王慧瑛／攝影
疫情衝擊買氣與訂單，屏東枋山盛產的愛文芒果銷路蒙上一層灰，讓果農心情沉重。記者王慧瑛／攝影

疫情衝擊買氣與訂單，屏東枋山盛產的愛文芒果銷路蒙上一層灰，讓果農心情沉重。高雄市副市長史哲等人紛紛發文力挺屏東，史哲說，在這個時刻，同島一命，讓我們用實際行動相挺屏東，品嘗芒果正當時，呼籲用行動力購買挺農民度難關。

「買芒果挺枋山，同島一命高屏一體！」史哲說，國內專家表示全球目前沒有因蔬果及包裝而染疫的案例，消費者可以放心採購，今年枋山地區芒果依舊香甜，品質比往年更優，果粒火紅鮮豔，風味極佳。立委周春米等人也向農委會求助，請農政單位協助枋山地區農友行銷芒果，

民進黨前高雄市黨部主委黃彥毓也在臉書呼籲大家用新台幣下架屏東芒果，紓解農民產銷壓力。

高雄市謝姓婦人說，屏東枋山鄉成為新一波疫情熱區，消費者多少會對當地出產的農產品安全會心理作用，心疼農民無辜受害，還是會繼續支持，用行動挺屏東。

屏東 芒果 農民

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