部落民眾到岡山快篩遭拒又轉屏東？高市衛生局：不可能

屏東枋山地區被Delta病毒入侵，鄰近高雄市升高防疫警戒，市長陳其邁日前宣布啟動「枋山專案」，6月6日之後到過枋山的民眾都可預約篩檢，卻有民眾反映，從桃源前往高雄岡山做快篩，被高雄市政府拒絕，只好再轉往屏東，不過衛生局表示「不太可能」！

針對民眾反映到高雄岡山快篩遭拒，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說「不太可能」。他表示，高雄33個篩檢站都開放預約，民眾要打電話排程，不然現場排一堆人。至於被拒絕一事應不太可能發現，也許當時快篩人數多，民眾排在後面心生不悅，或自行過去碰到人多，無法在現場排隊。

潘表示，這次枋山專案適用篩檢對象含有枋山接觸史及旅遊史的人，即使設籍屏東，在高雄就業或途經高雄，高市也都概括承受，這兩天至中午已有數百人完成快篩，未發現確診個案。