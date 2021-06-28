快訊

直播／市場防疫新指引將出爐？指揮中心下午2時記者會

打工族申請萬元補貼 不少人投保金額被刷下

部落民眾到岡山快篩遭拒又轉屏東？高市衛生局：不可能

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
有人跟某立委辦公室主任反應部落民眾快篩不易。圖／讀者提供
有人跟某立委辦公室主任反應部落民眾快篩不易。圖／讀者提供

屏東枋山地區被Delta病毒入侵，鄰近高雄市升高防疫警戒，市長陳其邁日前宣布啟動「枋山專案」，6月6日之後到過枋山的民眾都可預約篩檢，卻有民眾反映，從桃源前往高雄岡山做快篩，被高雄市政府拒絕，只好再轉往屏東，不過衛生局表示「不太可能」！

針對民眾反映到高雄岡山快篩遭拒，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說「不太可能」。他表示，高雄33個篩檢站都開放預約，民眾要打電話排程，不然現場排一堆人。至於被拒絕一事應不太可能發現，也許當時快篩人數多，民眾排在後面心生不悅，或自行過去碰到人多，無法在現場排隊。

潘表示，這次枋山專案適用篩檢對象含有枋山接觸史及旅遊史的人，即使設籍屏東，在高雄就業或途經高雄，高市也都概括承受，這兩天至中午已有數百人完成快篩，未發現確診個案。

快篩 衛生局 屏東

延伸閱讀

屏東枋山Delta病毒感染 陳其邁：屬有限度群聚

為斷彰化神壇傳播鏈 南投竹山快篩已揪出3染疫者

防堵Delta病毒 高市「枋山專案」匡列198人採檢結果出爐

疫苗殘劑新指引 基層人員：陳宗彥一句話，我們剉咧等

相關新聞

屏東Delta確診者 曾兩度到台南法旨宮問事罰不罰？

屏東枋山地區陷入Delta病毒社區傳染風險中，其中一名確診者在6月11日及18日，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，由於全...

屏東縣枋山鄉Delta病毒群聚 鄉長吐露心聲

屏東縣枋山鄉爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮官陳時中研判，此案12例皆為Delta變種病毒。民眾黨立委張其祿今與枋山鄉...

改裝機車疾駛噪音擾眠 高雄哈瑪星居民怒了

「吵死了，被嚇醒後一夜難眠！」一群高雄哈瑪星地區居民反映，常有改裝車輛沿著哈瑪星、哨船頭飆速，一路往西子灣、柴山再折返，...

部落民眾到岡山快篩遭拒又轉屏東？高市衛生局：不可能

屏東枋山地區被Delta病毒入侵，鄰近高雄市升高防疫警戒，市長陳其邁日前宣布啟動「枋山專案」，6月6日之後到過枋山的民眾...

影／屏東枋寮國小社區篩檢站大排長龍民眾怒都沒分流

Delta病毒株入侵社區，民眾人心惶惶。屏東縣27日新增枋寮鄉確診個案14734，因感染源尚待釐清，但該個案在6月24日...

高雄人疾呼：買芒果挺枋山 同島一命高屏一體！

疫情衝擊買氣與訂單，屏東枋山盛產的愛文芒果銷路蒙上一層灰，讓果農心情沉重。高雄市副市長史哲等人紛紛發文力挺屏東，史哲說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。