屏東Delta確診者 曾兩度到台南法旨宮問事罰不罰？

屏東枋山地區陷入Delta病毒社區傳染風險中，其中一名確診者在6月11日及18日，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，由於全台3級警戒期間，宮廟不得對外開放，法旨宮是否違反相關法令，台南市衛生局表示，相關規定是不得祭拜，問事算不算是祭拜？而且廟內算是廟公的營業場所，依法營業場所並未關閉，相關法令要再釐清，如果違法三級警戒規定，可依傳染病防治法開罰6萬到30萬元。

而近日PTT上有網友PO文表示，很關心法旨宮的傳染問題，特別在市長黃偉哲的臉書留言詢問，沒想到卻被封鎖，也有網友回應表示，留言詢問夜市開放的問題，結果也被封鎖，讓人質疑市長臉書是不是「只能留言好話、講壞話就會被封鎖」、「一言堂」，引發討論論。

對此，市長臉書團隊回應「絕不會封鎖」，並表示相關的留言都有回應，而且不會封鎖，留言也都不會撤下，希望網友不要誤會，有任何問題都可以反應。

市府衛生局在24日時曾公布該名屏東確診者，在台南的相關足跡，73歲男性案14409在6月11日上午9時49分，由案14298計程車司機載往國道3號新化休息站北上段，拿芒果給兩名友人，隨後在11時到下午1時，以及18日上午9時到11時前往佳里區法旨宮，接觸的兩名友人及兩名廟方人員，之前採檢都是陰性，但因為與Delta病毒相關，市府已依照中央規定，提高規格將四人都送集中檢疫。

台南市民政局表示，法旨宮並未立案，在3級警戒期間雖然沒有讓人祭拜，但開放給民眾問事，是否違反法令，已由警方將相關資料送衛生局處理。初步了解，當時廟內共有4人，並未超過室內5人以下的規定。

衛生局則表示，依規定3級警戒宮廟是「停止集會活動、祭拜」，問事算不算祭拜，還要再釐清，同時依規定營業場所並未停止營業，而廟內算是廟公的營業場所，是否可以讓人進去問事，也要向法務單位再了解。