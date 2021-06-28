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屏東縣枋山鄉Delta病毒群聚 鄉長吐露心聲

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
枋山鄉長洪啟能呼籲外界勿汙名化枋山鄉。圖／翻攝自張其祿臉書直播
枋山鄉長洪啟能呼籲外界勿汙名化枋山鄉。圖／翻攝自張其祿臉書直播

屏東縣枋山鄉爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮官陳時中研判，此案12例皆為Delta變種病毒。民眾黨立委張其祿今與枋山鄉長洪啟能舉行記者會時，洪啟能也呼籲外界勿汙名化，「枋山鄉是最大受害者」。

洪啟能指出，枋山鄉爆發群聚事件後，對鄉民健康、生計都有很大打擊，正逢芒果盛產期，許多芒果訂單卻因此被退掉，希望外界不要因疫情汙名化枋山鄉，不分黨派、民眾一起幫農民解決生計，透過線上訂購一同支持國產愛文芒果。

洪啟能表示，目前楓港村、善餘村、加祿村都有設快篩站，這段期間有經過枋山鄉的民眾，都歡迎踴躍篩檢，另也感謝各界資源的支持，枋山鄉會全力配合縣府、中央流行疫情指揮中心防疫，「同島一命，希望全國民眾能體諒我們，不要因疫情汙衊化了，枋山鄉是有山有海的好地方。」

張其祿表示，枋山鄉的防疫破口是因入境管制及檢疫隔離工作的不確實，居民是最大受害者，不應該被汙名化，邊境管制防疫破口及疫苗不能普及是中央政府的責任，未來除須有人員負責，如枋山鄉的疫情重災區也應有紓困預算特別補償及挹注，救鄉民於水火之中。

張其祿也呼籲，因枋山鄉屬偏鄉，鄉民生計主要仰賴芒果等水果產銷，如今因疫情中斷，雪上加霜，社會各界應即刻伸出援手協助，真正做到同島一命的同胞互助精神。

疫情 芒果 屏東縣

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