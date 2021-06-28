改裝機車疾駛噪音擾眠 高雄哈瑪星居民怒了

「吵死了，被嚇醒後一夜難眠！」一群高雄哈瑪星地區居民反映，常有改裝車輛沿著哈瑪星、哨船頭飆速，一路往西子灣、柴山再折返，噪音問題存在多年，最近三級警戒路上車輛少，機車族飆得更暢快，居民被吵得苦不堪言，希望公部門拿出作為解決民怨。

鼓山區哨船頭里長楊宗正指出，哈瑪星沿線居民已多次反映，他與當地新濱派出所討論，派出所表示，認定是否有改裝違規，取締時要有環保局人員及檢驗設備在場，他建議設固定式測音桿，加強科技執法，也盼交通局評估規畫交通寧靜區可能性。

住哨船街的建築師許家璋說，哈瑪星屬囊底聚落，當地紅綠燈設計有連通，有人見一路綠燈油門催到底，成為機車族結伴飆速熱區，夜間視線較差，機車族呼嘯而過，除噪音擾人，也讓居民有壓迫感，深怕走在路上或過馬路遭撞。許也說，地方不是不歡迎機車族進哈瑪星，是要求彼此尊重，別騎那麼快，保護自己與他人，建議主管機關增設測速桿，多少能發揮嚇阻作用。

住哈瑪星當地的高雄市野鳥學會創會長歐瑞耀也向市議員郭建盟求助，希望轉達地方聲音，原本訂26日晚間偕同環保局、當地派出所要實測機車噪音問題，但遇雨延期。歐瑞耀說，哈瑪星曾是生態交通示範區，推廣友善、低碳理念，如今出現機車飆速噪音侵擾，顯得諷刺，希望市府拿出解方。

警方統計，哨船街一帶去年有26件交通事故，今年上半年有12件，主因為路窄、道路蜿蜒，靠近哨船頭公園一帶路線有死角，如果不熟悉路況，車速又過快，易發生事故。

鼓山分局表示，為改善噪音問題，警方在哨船街一帶有與監理機關、環保局安排聯合稽查，沿線不定時安排測速照相，加強執法力道。轄區派出所有規畫快打部隊，針對各類違規加強取締，今年迄今已在該路段取締違停、未依規定行駛、改裝車等152件交通違規。

高雄市環保局長張瑞琿說，環保局今年1至5月執行聲音照相科技執法共39場次，分別於美術東二路、博愛二路、中山東路、博愛一路、臨海二路、三多二路，還有鳳山區青年路一段、建國路三段等高檢舉路段，一旦超過環保署機動車輛行駛噪音管制標準分貝，可處1800至3600元罰鍰。

環保局說明，機動車輛行駛噪音管制標準分貝，在速限小於或等於每小時50公里路段，開罰標準是86分貝，時速50至70公里路段，開罰標準為90分貝。在聲音照相科技執法影像中發現疑似改裝排氣管車輛有42輛，將通知到檢確認是否符合噪音管制標準。