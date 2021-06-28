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婦人駕車詭異聲響 原是2隻未睜小喵喵

中央社 / 高雄28日電

家住橋頭許姓婦人日前開車返家，沿路聽到奇怪聲響，透過員警幫忙，竟在滾燙引擎車蓋下救出兩隻未睜眼小喵喵。雖然家中有養狗，但她決定先帶幼貓去看醫生，之後再想辦法安置。

許姓婦人22日開車途中，在車輛行進間始終有聽到車子內有奇怪聲響，原以為是自己聽錯，不料聲音越來越大聲，讓她覺得不太對勁，一路膽顫心驚開回橋頭，晚間近11時經岡山警分局橋頭分駐所的後門旁尋求警方協助。

當時值班警員朱光涵、黃元裕前往查看，一靠近車子就聽到尖銳高亢聲音，聽起來像是幼貓叫聲，找尋聲音來源疑在車頭處。果然朱光涵掀開滾燙引擎蓋時，一眼就看到在引擎室內有一隻尚未睜眼的幼貓，眼看幼貓小小身軀疑被引擎燙得紅腫，急中生智連忙返回分駐所拿取長鐵夾及桶子，小心翼翼夾起小貓。

原以為只有1隻，沒想到夾完竟發現還有1隻在更下面，而且小貓還想繼續往下鑽逃，在朱光涵輕敲小貓旁邊的引擎發出聲響，利用聲音引導小貓往上爬，左手順勢伸進高熱的引擎室內將小貓救起。

許婦見兩名員警耐心拯救小動物，激動地連忙點頭稱謝，不過考量家中已養狗，不便再養貓，原想拜託警方協助安置貓咪，員警也表明會聯繫動保處處理，

但許婦見兩隻幼貓宏亮喵喵聲覺得十分心疼，看著大難不死的兩隻小貓，惻隱之心油然而生，最後打電話徵得先生同意後，決定先帶幼貓去看醫生，之後再想辦法安置，為這起生命奇蹟畫下完美句點。

岡山 貓咪

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