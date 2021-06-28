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Delta入侵社區 枋寮民眾冒雨大排長龍篩檢

中央社 / 屏東縣28日電

Delta變異株入侵屏東枋山鄉社區，枋寮鄉昨天有1名新冠肺炎確診個案，曾到枋寮醫院就醫，另有枋山Delta確診個案也曾就醫，枋寮民眾今天冒雨大排長龍篩檢。

確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病例的枋寮鄉73歲果農案14734曾多次到枋寮醫院就醫，16日，果農與枋山Delta變種病毒（最早在印度發現）的確診者案14409曾經同一天到枋寮醫院就醫。

縣府表示，2人出入醫院時間點不同，14409是在急診，而果農在門診，但縣府升高層級防疫，枋寮醫院今天急診和門診都休診，進行大消毒。

縣府表示，果農台北市的親人曾經南下探視他，感染源還沒有釐清，縣府料敵從寬，擴大匡列包括醫院工作人員和民眾共205人隔離送到集中檢疫所，也緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，全部都做核酸檢測（PCR）。

今天上午，枋寮下著雨，雨時大時小，上午9時開始篩檢，9時前，民眾就冒著雨大排長龍等拿號碼牌，隊伍沿著枋寮國小圍牌長達1公里，心理恐慌的民眾，一度抱怨現場分流沒有做好，沒有保持社交距離

還有人特地從台東到場篩檢，因為曾到枋寮醫院就醫，收到縣政府的簡訊通知，抱怨有接到簡訊通知和沒接到通知的民眾全混在一起。縣衛生局人員後來出來協調，才讓現場秩序緩和下來。

枋寮國小篩檢站今天篩檢對象以6月14日後曾到枋寮醫院看診者、陪伴者為主；29日後開放枋寮鄉、春日鄉鄉民篩檢。

新冠肺炎 篩檢站 社交距離

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