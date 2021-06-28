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澎湖縣莫德納只給1至6類含75歲以上長者及孕婦施打
澎湖縣為提升疫苗施打率，縣長賴峰偉宣布率先開放第10類50歲以上對象施打，但中央配發的8120劑莫德納僅開放1至6類含75歲以上長者及孕婦登記施打。
澎縣府表示，受AZ疫苗不良反應影響，澎湖長者施打意願大幅降低，全縣8269名75歲以上長者僅2379人施打，因此24日起先開放至第9類對象接種，但第7至第9類民眾登記接種情況仍不如預期，縣長賴峰偉指示再向下開放到第10類50歲至64歲成人，人數約2萬3600人。
澎縣府也說明，澎湖這次只分配到8120劑美國贈予的莫德納疫苗，須依中央排序施打，由於前6類尚未施打人數超過8600人，因此先開放1至6類（含75歲以上長者、孕婦）登記施打，其他類別對象只能提供AZ疫苗。
澎湖1至10類對約5萬8499人，扣除先前中央配發的1萬9400劑疫苗及7月1日起將撥發的8120劑莫德納，還不足3萬多劑疫苗，縣府表示會再繼續取補足。目前澎湖縣獲配發的疫苗施打率約50%，為提高施打率及覆蓋率，已要求衛生局7月12日前全數完成施打。
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