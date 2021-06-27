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枋寮醫院有確診者足跡 屏縣府：醫院明天停診消毒

獲中央同意 金門50至64歲民眾28日起可接種疫苗

中央社 / 金門縣27日電

金門縣政府今晚表示，在中央同意下，縣內50至64歲民眾明天起可在合約院所接種AZ疫苗。此外，台北1名快篩陽性旅客搭機來金，金門縣長楊鎮浯再次要求台灣端機場港口全面普篩。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，金門縣政府指出，24日獲中央流行疫情指揮中心同意金門縣開放1到9類疫苗公費接種對象接種。

金門縣政府表示，因人口結構、醫療能量、交通及天候等因素，25日再函報中央「離島－偏遠地區擴大接種計畫」，建請中央開放至第10類－50至64歲民眾接種疫苗，獲得中央同意。

楊鎮浯晚上指出，金門縣合約院所明天起開始對第10類－50至64歲民眾施打AZ疫苗。

此外，縣政府表示，今天松山往金門航班中有1名旅客快篩陽性，後來又做了第2次快篩後上機；這名旅客一入境，立刻由金門縣衛生局人員送往金門醫院進行核酸檢測（PCR），結果為陰性。

楊鎮浯指出，金門縣5月中旬不斷要求中央流行疫情指揮中心在台灣各地飛往離島的機場全面快篩，雖然後來有條件地篩檢，但與離島居民期待有落差。

楊鎮浯說，按標準程序，這名旅客快篩陽性後就應留在台北做進一步的PCR，這名旅客雖做了第2次快篩，但上機讓同機旅客暴露在風險裡。

他表示，這名旅客到了金門，對原本醫療量能不足的離島更增加了很大負擔，要求中央能在台灣端機場港口落實全面普篩。

對於民眾要求加班航班，楊鎮浯說，台金航班是整個防疫過程最重要關卡，在疫情尚未完全和緩下來，金門沒有任何輕忽本錢，縣府必須把守住機場這一關，動態監控每天疫情變化，目前每天北中南到金門各一航班的現況必須維持，請民眾共體時艱。

金門 快篩

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