台東藝穗節受疫情衝擊今年恐停辦 如不得已延明年

台東縣「台東藝穗節」預定今年9月登場，但近期已敲定參演劇團並陸續決標，卻受疫情影響進退兩難。縣府文化處表演藝術科表示，最大困難在於劇團無法事先到台東尋找合適的展演場地，如因疫情無法運作，計畫延到明年初，視疫情發展情況再做決定。

文化處表示，9月看來雖還久，但實際上只剩2個月，屆時恐怕疫情還未完全過去，只能先做最壞打算。

台東藝穗節今年5月17日評選出11個藝文團體，其中9個團體將演出，3個團體駐村，其中InTW舞影工作室既湯糰兒又駐村。藝穗節希望劇團在非傳統展演場地演出，塑造不同的藝術文化，原本9月展開前會利用暑假到台東勘查合適場地，如今卻因疫情無法動彈。

今年受邀的團體共有杵音文化藝術團、天團、部落劇會所、InTW舞影工作室、翃舞製作、我們（ＷeArt）表演藝術平台、舞工廠舞團、長弓舞蹈劇場、二律悖反協作體9個，以及參與駐村計畫的InTW舞影工作室、不可無料劇場BIU和名插畫家熊元培。