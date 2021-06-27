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Delta病毒入侵本土6人感染！屏東大篩檢 陳時中：目前檢驗皆陰性

新增88例本土、1境外、9死亡個案 確診仍以新北最多

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Delta病毒牽連枋山芒果被退訂？ 屏縣府盼勿污名化

中央社 / 屏東縣27日電
屏東傳出Delta變異株疫情。本報資料照片
屏東傳出Delta變異株疫情。本報資料照片

屏東縣枋山鄉發生Delta變種病毒群聚感染，縣府正進行大量篩檢及疫苗接種，今天有農民反映枋山芒果連帶被污名化，被退訂及拒買；縣府呼籲民眾要理性，也會協助農民銷售。

枋山鄉發生最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，連正值量產期的枋山愛文芒果也遭殃。羅姓農民向縣政府反映，有盤商到枋山收購400多箱的愛文芒果，聽說是枋山芒果，大多拒收，結果只賣出50多箱。

縣議員盧玟欣也說，有枋山鄉加祿村農民向她反映，聽說枋山鄉宅配被退訂500多箱，農民相當無奈。

陳姓農民則表示，這波新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情已讓這一季芒果的價格不好，1台斤只有新台幣20元到30多元，相較去年足足少了10元，如今再發生Delta病毒事件，可說是雪上加霜。他這3天宅配被退訂了10多件，「再這樣下去，芒果可能要倒溪裡了」。

枋山地區農會總幹事陳慶德表示，目前農會共同運銷系統的芒果運往台北市場，沒有退訂狀況，這幾天都很正常。

縣府農業處長鄭永裕說，網路有一些污名化枋山芒果的聲音，目前接到農民反映被退訂的情形大多是宅配，現在縣府合作的電商不錯，如果有農民被退訂，縣府可以協助銷售。

農民 芒果 農會

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