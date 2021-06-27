高雄小港運動中心有譜 預計年底啟動興建

高雄市規畫5.15億經費興建「小港運動中心」，教育部上周核定補助2億元，台電、中油兩企業各補助1.3億元，共爭取到4.6億元補助，加上地方政府配合款，市府預計今年可正式啟動規畫興建。

立委賴瑞隆表示，市長陳其邁上任後，推動2年內完成全市10座運動中心計畫，他與立委劉世芳、李昆澤等人聯合爭取小港、三民、楠梓設置國民運動中心，並向中央爭取經費補助。

楠梓運動中心已向中央爭取2億元經費，設計規畫作業預計年底完成，明年動工、2024年完工，可提供左營、楠梓、仁武、橋頭等區市民使用，也提供現代五項選手訓練使用。三民運動中心則以陽明溜冰場為基地評估辦理。

賴瑞隆表示，小港區從事室內運動的比例達11.8%，人數超過1萬5千人，因鄰近高雄港、臨海工業區，空汙季節亟需室內運動空間。

高雄市運發局指出，小港國民運動中心設置於小港森林公園內，將興建地上3樓及戶外停車場，總樓地板面積約1萬2986平方公尺。

小港國民運動中心1樓將規畫羽球場、身心體適能中心、室內溫泉游泳池，2樓為TRX訓練區、健身房、瑜珈教室、桌球室及彈跳床教室，3樓為綜合球場及多功能教室，預計未來每年可服務63萬人次。