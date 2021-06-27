疫情變化快速 台東土坂部落不撤哨警戒到7月12日

台東縣達仁鄉土坂部落原本決議今天起撤除村莊入口防疫管制站，但屏東出現Delta變異株病毒感染案例，部落隨即召開緊急臨時會議，決定不撤防疫哨所，將24小時輪班到7月12日。

5月中旬新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情攀升後，台東縣原住民村落部落會議發起自主防疫管理，封山、封溪，同時設置管制站控管外人進入。

由於台東截至26日，已連續16天新冠肺炎零確診，達仁鄉土坂部落會議昨天宣布今天起撤除村莊入口防疫管制站。然而疫情變化快速，屏東出現台灣首見Delta本土病例。

達仁鄉長陳新輝表示，經縣府聯繫關心，建議各部落不要撤站，因此部落召開緊急臨時會議，包括村長阮志陞、部落會議主席熊大龍、代表會副主席邱志偉、代表廖新一、社區發展協會理事長林秀蘭等人出席討論。

會議決議防疫哨所持續值班到全國防疫警戒期的7月12日，採24小時輪班，自28日零時起開始，持續嚴格落實各項防疫規範。