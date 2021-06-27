快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休園動物忙什麼？ 林智堅中午臉書直播逛新竹市立動物園

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今天中午12點將在臉書直播「線上逛動物園」，會以第一視角帶民眾逛園，由線上觀眾票選決定逛園路線。圖／新竹市政府提供
林智堅今天中午12點將在臉書直播「線上逛動物園」，會以第一視角帶民眾逛園，由線上觀眾票選決定逛園路線。圖／新竹市政府提供

因應疫情，新竹市立動物園5月15日休園至今是第44天，每月平均有13萬人造訪的動物園變得安靜許多，不少民眾好奇動物園休園樣貌，市長林智堅今天中午12點將在臉書直播「線上逛動物園」，會以第一視角帶民眾逛園，由線上觀眾票選決定逛園路線，另有保育員視角直擊河馬樂樂刷牙與餵食秀，完成民眾疫情期間也能逛動物園的願望。

動物園長楊礎遠說，保育員趁休園時會進行動物行為訓練，包括訓練紅毛猩猩「雄大」自己打開嘴巴、可以檢查牙齒，另獸醫師診斷有需服藥時即可讓雄大依指令吃藥，不需麻醉或鎮靜。

負責雄大的教育訓練人員羅晨軒說，現在正在訓練雄大自然將手伸出來的感覺，以適應健康檢查的抽血、打針項目，現在因休園有更多時間和牠接觸，可以培養牠與保育員之間的信任感。

楊礎遠指出，園方另針對北美浣熊及長鼻浣熊進行尋找猴餅乾行為訓練，透過將動物專用的熊餅乾藏於展場棲架，讓浣熊透過手的觸覺及嗅覺尋找食物，增添生活樂趣。

兩周前的端午節動物營養師還特別準備營養均衡的粽子，裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，提供給紅毛猩猩雄大、山羌、馬來熊、及馬來猴，訓練牠們拆食物、找食物的野生動物本能。

休園期間，園方也聘請動物專業剃毛師為來自高雄壽山動物園的羊駝兄弟「咖啡」與「牛奶」進行全身毛髮修剪，也有專業修蹄師為矮種馬兄弟進行例行性修蹄。

楊礎遠說，他發現許多動物會察覺環境變化，因疫情周遭從原本遊客驚呼聲變成夏日蟬鳴，馬來猴家族看不到周圍的人群，變得更加凝聚，常「家族群聚」在樹上乘涼，台灣獼猴以前對人們愛理不理，現在看到保育員則會爬到最高處還興奮地發出叫聲。兩隻老虎六福與來福常慵懶躺在樹下，有時保育員早點準備晚餐還不想回去吃。

楊礎遠表示，休園期間除照顧動物，原訂許多休園日的維護及清潔工作都能更細心處理，也重新整理園區內的空間，粉刷牆面、重整植披及花木，並落實員工空間分流，每天監控健康狀況，保障安全。

兩週前的端午節，動物營養師還特別準備營養均衡的粽子，裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，訓練動物拆食物、找食物的野生動物本能。圖／新竹市政府提供
兩週前的端午節，動物營養師還特別準備營養均衡的粽子，裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，訓練動物拆食物、找食物的野生動物本能。圖／新竹市政府提供
兩周前的端午節，動物營養師還特別準備營養均衡的粽子，裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，訓練動物拆食物、找食物的野生動物本能。圖／新竹市政府提供
兩周前的端午節，動物營養師還特別準備營養均衡的粽子，裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，訓練動物拆食物、找食物的野生動物本能。圖／新竹市政府提供

動物園 疫情 獸醫師

延伸閱讀

林智堅防疫政策宣導照 溫馨有質感被讚像拍日劇

竹市啟動果菜快篩專案 253人結果都陰性

疫苗殘劑怎麼打？林智堅建議中央考量施打公平原則

竹市連7天+0破功 1對母子到桃園探親後染疫

相關新聞

休園動物忙什麼？ 林智堅中午臉書直播逛新竹市立動物園

因應疫情，新竹市立動物園5月15日休園至今是第44天，每月平均有13萬人造訪的動物園變得安靜許多，不少民眾好奇動物園休園...

確診足跡擴及高雄市場衝擊市場生意 採買民眾少了五成

高雄岡山區日前傳出確診者染疫足跡，擴及文賢市場，令不少攤販趕到擔憂，市場採買人潮也明顯減少，區公所人員與警方仍每天在市場...

高雄50輛車遊行 批綠委擋疫苗

罷捷領銜人徐尚賢昨天號召近50輛車遊行，抗議趙天麟等62名綠營立委阻擋疫苗來台，他停在快車道按喇叭，爬上車頂撒冥紙、丟水...

中油破管油汙 漂流至恆春半島

中油高雄大林廠海上輸油管22日破裂原油外洩，汙染小琉球後，隨海流漂到屏東縣西部海域，居民昨發現油汙侵入恆春西側的山海至紅...

旅宿求售潮 高雄華園飯店也喊賣

疫情重創觀光產業，高雄飯店旅宿「求售潮」加劇，60多年老字號的華園飯店也撐不住要求售。高雄市旅館公會理事長周文彬嘆，疫情...

高雄巨蛋今開放孕婦打疫苗 準媽媽挺肚接種護寶寶

高雄大型疫苗接種站中，巨蛋接種站今天下午首度開放孕婦預約接種疫苗，由高雄醫學大學醫療團隊，並派出婦產科醫師到現場協助接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。