休園動物忙什麼？ 林智堅中午臉書直播逛新竹市立動物園

因應疫情，新竹市立動物園5月15日休園至今是第44天，每月平均有13萬人造訪的動物園變得安靜許多，不少民眾好奇動物園休園樣貌，市長林智堅今天中午12點將在臉書直播「線上逛動物園」，會以第一視角帶民眾逛園，由線上觀眾票選決定逛園路線，另有保育員視角直擊河馬樂樂刷牙與餵食秀，完成民眾疫情期間也能逛動物園的願望。

動物園長楊礎遠說，保育員趁休園時會進行動物行為訓練，包括訓練紅毛猩猩「雄大」自己打開嘴巴、可以檢查牙齒，另獸醫師診斷有需服藥時即可讓雄大依指令吃藥，不需麻醉或鎮靜。

負責雄大的教育訓練人員羅晨軒說，現在正在訓練雄大自然將手伸出來的感覺，以適應健康檢查的抽血、打針項目，現在因休園有更多時間和牠接觸，可以培養牠與保育員之間的信任感。

楊礎遠指出，園方另針對北美浣熊及長鼻浣熊進行尋找猴餅乾行為訓練，透過將動物專用的熊餅乾藏於展場棲架，讓浣熊透過手的觸覺及嗅覺尋找食物，增添生活樂趣。

兩周前的端午節動物營養師還特別準備營養均衡的粽子，裡面有新鮮的蔬菜水果、猴餅乾及燕麥等，提供給紅毛猩猩雄大、山羌、馬來熊、及馬來猴，訓練牠們拆食物、找食物的野生動物本能。

休園期間，園方也聘請動物專業剃毛師為來自高雄壽山動物園的羊駝兄弟「咖啡」與「牛奶」進行全身毛髮修剪，也有專業修蹄師為矮種馬兄弟進行例行性修蹄。

楊礎遠說，他發現許多動物會察覺環境變化，因疫情周遭從原本遊客驚呼聲變成夏日蟬鳴，馬來猴家族看不到周圍的人群，變得更加凝聚，常「家族群聚」在樹上乘涼，台灣獼猴以前對人們愛理不理，現在看到保育員則會爬到最高處還興奮地發出叫聲。兩隻老虎六福與來福常慵懶躺在樹下，有時保育員早點準備晚餐還不想回去吃。