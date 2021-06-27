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確診足跡擴及高雄市場衝擊市場生意 採買民眾少了五成

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山文賢市場受疫情與豪雨影響，採買民眾減少近五成。圖／民眾提供
高雄岡山文賢市場受疫情與豪雨影響，採買民眾減少近五成。圖／民眾提供

高雄岡山區日前傳出確診者染疫足跡，擴及文賢市場，令不少攤販趕到擔憂，市場採買人潮也明顯減少，區公所人員與警方仍每天在市場協助人流管制。攤商期盼加速疫苗施打，才能免於恐懼；協助市場管制的人員也說，即使會擔憂染疫，但該做的事依舊要做好。

文賢市場與平安市場緊鄰，周遭傳統攤集場範圍大，為岡山最大的市場；日前傳出確診者染疫足跡，擴及文賢市場豬肉、魚肉與菜攤，所幸，3名攤商老闆初步篩檢皆為陰性，但消息公布後，不只衝擊攤商生意，也打擊協助市場防疫人員的士氣。

市場除定期清消，為了兼顧民眾日常消費需求與顧及攤商生計，區公所與警方動員人力，配合經發局市場管理處與市場自治會，依循防疫規範在市場主要出入口進行管制，並依身分證尾數分流，但仍不敵疫情足跡帶來的影響。

有攤商觀察發現，近期前往市場採買的民眾大約減少近五成，讓生意大受影響，部分攤商認為，努力防疫也要兼顧生計，只盼能加速疫苗施打，讓疫情盡速退去，更抹除對疫情的恐懼。

協助市場管制的人員坦言，自防疫升級三級警戒以來，就必須經常到市場與人潮易聚集處宣導，如今確診者足跡出現在市場，盡管會擔心染疫風險，但每天該做的防疫工作還是要做。

協助市場管制的人員說，管制措施勢必帶來不便，且疫情期間民眾生計普遍受影響，但值勤人員無論風吹日曬雨淋皆須維持市場分流，也有不少民眾對辛苦付出的值勤人員給予肯定。

高雄岡山文賢市場受疫情與豪雨影響，採買民眾減少近五成。圖／民眾提供
高雄岡山文賢市場受疫情與豪雨影響，採買民眾減少近五成。圖／民眾提供
高雄岡山文賢市場受確診足跡影響，採買民眾明顯減少。圖／民眾提供
高雄岡山文賢市場受確診足跡影響，採買民眾明顯減少。圖／民眾提供

疫情 岡山 疫苗

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