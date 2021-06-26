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屏東枋山加祿堂增設行動篩檢站 27日啟用

中央社 / 屏東縣26日電

屏東枋山鄉發生Delta變異株群聚感染案，因應枋山最新疫情及民眾爭相篩檢情形，屏東縣政府緊急調動行動篩檢站，將在枋山加祿堂增設一處篩檢站，預計明天下午啟用。

縣府指出，由於群聚感染案的計程車司機等6人證實感染的是最早在印度發生的Delta變種病毒，今天設在楓港的枋山篩檢站爆量，屏東縣政府決定將行動篩檢車緊急調度到枋山加祿堂，增設一處篩檢站，預計明天下午啟用。

縣府指出，行動篩檢站選擇設置在加祿堂，除了分攤枋山篩檢站負擔，及加速篩檢作業速度外，目前正值芒果採收季節，果農、貨車司機及隨車工作人員進出頻繁，也方便他們就近篩檢。

針對確診案例群聚的善餘、楓港2村村民的疫苗施打作業，將自明天起在枋山老人活動中心速打站開始，由縣府前進指揮所配合鄉公所，在施打的前一天用電話通知完成核酸檢測（PCR）篩檢陰性者接種時段，請民眾依通知時間前往，縣府預計3天內施打完畢。

縣府表示，到今天為止，有912人完成快篩，其中有1名快篩陽性，送核酸檢測（PCR）陰性，到今天有445人的PCR檢測是陰性，468人PCR檢測中。

枋山鄉楓港、善餘2村全面擴大篩檢，當地商店、市場等停業3天，有些熱心人士前往關懷發放物資，縣府表示，在此新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時刻，非防疫人員並不適宜前進防疫熱點，反倒可能引起民眾爭相拿取形成群聚。

縣府表示，已協調枋山鄉公所統一調配處理，各界如果要捐贈物資請送交枋山鄉公所由公所分送到家戶。

縣府表示，篩檢對象包括枋山鄉、獅子鄉鄉民，有疑似症狀、有雙北旅遊史、與確診者足跡同時重疊、曾與北農各市場有接觸。

從秘魯返台在屏東枋山鄉居家檢疫的祖孫，被證實感染Delta變種病毒，已有枋山計程車司機及乘客等相關6人確診Delta變種病毒，另有6人病毒株檢測中。

屏東縣政府 篩檢站 變種病毒 Delta變異株

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