高雄巨蛋今開放孕婦打疫苗 準媽媽挺肚接種護寶寶

高雄大型疫苗接種站中，巨蛋接種站今天下午首度開放孕婦預約接種疫苗，由高雄醫學大學醫療團隊，並派出婦產科醫師到現場協助接種孕婦問診，事前共有90多名孕婦有接種意願，今天下午也有不少「準媽媽」挺著肚子前往施打。

巨蛋疫苗接種站由文化局長王文翠負責，整合衛生局、警察局、義消大隊及環保局與高醫施打疫苗。今天下午2時，首度開放預約孕婦施打；為求謹慎，高醫找來婦產科醫師支援，並在施打前確認孕婦及胎兒狀況，現場也備有手持式超音波掃描儀，以備不時之需。

從橋頭前往巨蛋接種的林姓孕婦說，目前懷孕將滿30周，透過市府記者會得知消息，為了保護胎兒，便決定前往接種。她還說，雖然尚未產檢，但希望寶寶誕生前，能完成2劑施打。

王文翠說，巨蛋站經過兩周施打作業，已建立動線規畫與安全距離，並依每天不同的施打對象，隨時彈性調整，要做到市長陳其邁要求的「不排隊」原則。