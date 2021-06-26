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民眾要求增開班機 楊鎮浯：堅守淨土只能限制航班

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門往台灣的班機，近期機位緊張，每日都有不少民眾到機場候補，但卻一位難求。記者蔡家蓁／攝影
金門往台灣的班機，近期機位緊張，每日都有不少民眾到機場候補，但卻一位難求。記者蔡家蓁／攝影

金門到台灣的班機近期班班客滿，甚至訂位滿到7月中，連續多日都有民眾到機場候補，但卻候補不到機位，不少民眾都抱怨縣府為何不放大機型，或金門到台北增開一架次飛機就能解決；對此，縣長楊鎮浯表示，為了堅守金門這塊全國唯一淨土，只能限制台金航班，來降低人流移動風險，還請鄉親們體諒！

金門縣政府表示，自5月19日、全國同步三級警戒起，台金空中運能配合調降，目前每日台北、台中、高雄均只保留一航班往返、維持基本的運能。某種程度也限制住可能的往返人流、有效降低金門也因此淪陷的風險。

雖然不少民眾央求縣府增開班機，滿足赴台就醫與奔喪的人道需求，楊鎮浯表示，「我們實在沒有輕忽疫情的本錢！」，他說，新冠肺炎全國維持三級警戒，近日又有印度變異株入侵、群聚感染情事，基於保護金門這塊土地、為了維護廣大鄉親的健康，相信不增開班機這個決定是對的，而對的事就該堅持下去。

他也再次請求中央，在台灣機場端就能全面普篩，以降低病毒入侵離島風險、減輕離島醫療壓力。

縣府表示，縣府1999專線針對有就醫、奔喪等緊急特殊需求鄉親，提出相關文件後，將會跟航空公司溝通，提供優先候補的服務，過去一個多月以來已完成達50餘件。

楊鎮浯也向因班機減少，造成不便的少數鄉親、民眾致歉，如果真有緊急狀況也請撥打1999專線讓我們知道，縣府團隊一定會盡力為你們服務，也會密切關注變異株疫情變化，只要沒有擴散並對金門產生威脅，地區疫情指揮中心就會進一步檢討、調整台金航班。

金門往台灣的班機近期都班班客滿，一位難求。記者蔡家蓁／攝影
金門往台灣的班機近期都班班客滿，一位難求。記者蔡家蓁／攝影
針對民眾高喊放大機型與增班的需求，金門縣長楊鎮浯在臉書中強調「我們沒有輕忽疫情的本錢」！記者蔡家蓁／翻攝
針對民眾高喊放大機型與增班的需求，金門縣長楊鎮浯在臉書中強調「我們沒有輕忽疫情的本錢」！記者蔡家蓁／翻攝

金門 疫情 楊鎮浯

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