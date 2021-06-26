獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

最近往返金門的班機都一位難求，每天都有約30多人到金門尚義機場候補，今天候補的號碼更是到70多號，有民眾連續5天到機場候補，今天還是沒補上，得知希望落空時，他忍不住跪在地上，懇求蔡總統、陳時中與縣府能幫忙，讓他可以回家。

金門往台灣班機，目前一天僅飛3班，北中南各一班，但因為連日都是客滿的狀態，不少民眾都是一早5點多就到機場，7點鐘準時進入航站填候補，但苦候多日，仍然無機可乘，民眾抱怨連連，有人選擇打電話給1999也有人上臉書PO文求救。

一位古姓民眾就說，他已經連續來機場候補5天，但都沒機位，接著就忽然下跪，激動的懇求蔡總統、陳時中部長金門縣長、立委可否幫幫他，讓他可以回家，他還有重要的事要趕回家處理。古先生也說，他今日清晨5點多就拜託友人幫他候補，雖然候補排在6號，但往高雄的班機，乘客全數報到，一個機位也沒釋放，讓他真的是欲哭無淚！

另外一位郭小姐也說，每個趕飛機補位的人，都有一個必需飛的理由，所以才會一早5點就來，甚至排隊等待7點進入航站補位登記，她說，因為每架次的班機都是客滿，就算是候補到1號，也補不上，更何況是有人候補到70至80號的，她忍不住要問政府你在哪裡？

立委陳玉珍表示， 近來接獲許多民眾反應來往台金之間訂不到機位，這中間有返金奔喪的丶有赴台就醫的。以現在的飛機量能，照理說只要加開一班飛機或是擴大機型，完全就可以滿足民眾的需求，陳玉珍透露，她從昨晚就一直積極向民航局及航空公司了解情況，得到的結果是民航局同意加開班機或擴大機型，航空公司也沒有問題，但是據民航局指出，金門縣政府說法是「為了防疫優先，希望減少人員移動。」

此外，縣議員陳志龍也向縣政府反應民情，陳志龍說，理解縣府擔憂在防疫過程中要避免疫情的擴散，但是金門鄉親往來台灣本島之間的就醫、奔喪等人道需求也必須兼顧，希望縣政府能夠更深刻的體察民情，相信鄕親如果不是非不得已，為了就醫或奔喪等人道需求，不會特別去做不必要的移動。