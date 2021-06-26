助疫情紓困 金門三創服務平台6月30日預約諮詢

金門縣政府考量商業服務業紓困補助採全面線上申請，部分年長業者不諳電腦操作，規劃30日起開放現場諮詢，有需求民眾可先預約，地點在風獅爺廣場三創服務平台。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情三級警戒延至7月12日。金門縣政府建設處表示，考量中央提供商業服務業紓困補助採全面線上申請，一些年長業者不了解電腦操作，視疫情狀況並配合防疫措施，初步規劃30日起開放現場諮詢。

由於縣府服務中心有多個局處現場服務諮詢，考量場地空間有限，得分流降載、避免人潮群聚，現場諮詢服務設在風獅爺購物中心北棟3樓，並採「預約制」。

因受理輔導上線每人次需20至30分鐘，建設處初步規劃每天受理24件，呼籲民眾配合實聯制、量測體溫等防疫措施，現場並實施人流管制，保持1.5公尺社交距離，流程規劃為實聯制登記、資料檢查、預約等候區、諮詢輔導的單向服務動線。

建設處表示，針對紓困預約資訊，透過「金門縣政府建設處」臉書、「金門三創服務平台」不定期公告可預約時段及名額，三創紓困諮詢辦公室提供「電話諮詢」與「視訊諮詢預約」系統，建立諮詢窗口，讓民眾有問題不用出門就問得到。

有需求民眾可在服務時間每週一至週五上午9時到12時、下午1時30分到4時30分，電話（082-316177）或LINE＠（好友：@kod4743g）預約。

因應疫情對業者造成衝擊，建設處成立「金門三創紓困諮詢辦公室」，協助地區業者因應衝擊，彙整中央、縣府紓困方案提供地區業者參考，並提供紓困方案諮詢。但諮詢服務不僅限青創、文創、新創的三創業者，舉凡地區商業服務業，例如餐飲、特產業等商家也在紓困諮詢範圍。